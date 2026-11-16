Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт компьютеров снизился 53%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в стране) чаще всего осенью россияне ремонтировали электронику. Об этом CNews сообщили представители банк «Русский Стандарт».

В тройку популярных категорий платежей в сегменте «ремонт техники» в зависимости от числа оплат этой осенью вошли следующие: ремонт электроники; ремонт компьютеров; ремонт электрооборудования и малой бытовой техники.

Если за 100% взять общее количество платежей в трех указанных категориях, то лидерство – у ремонта электроники с долей в 54%. Показатель заметно вырос относительно 2025 г., когда доля была 46%. А средний чек на устранение неполадок в работе мобильных телефонов, умных часов, наушников и пр. этой осенью составляет 2,44 тыс. руб. При этом показатель вырос относительно прошлого года, когда был 2,11 тыс. руб.

На втором месте – ремонт компьютеров с долей в 24% против 21% годом ранее. Средний чек такого платежа осенью 2026 г. составляет 1,28 тыс. руб. Он снизился по сравнению с 2025 г., когда был 2,72 тыс. руб.

И, наконец, третье место – у ремонта электрооборудования и малой бытовой техники с долей в 22%. Она заметно снизилась по сравнению с данными годом ранее, когда показатель был 33%. Средний сек платежа в этой категории трат у россиян осенью текущего года также снизился – до 1,49 тыс. руб. с 2,37 тыс. руб. годом ранее.

Интересный факт: общий средний чек покупки в категории «бытовая техника и электроника» осенью 2026 г. снизился до 8,51 тыс. руб. с 9,83 тыс. руб. годом ранее.

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по оплате картами всех банков в категориях «ремонт электроники», «ремонт компьютеров», «ремонт электрооборудования и малой бытовой техники», а также покупки в сегменте «бытовая техника и электроника» осенью 2026 и 2025 гг.