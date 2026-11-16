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Axelot WMS взяла на себя учет маркированных товаров «Гельтек-Медика»

Компания Axelot сообщила о завершении проекта по автоматизации складской логистики для производителя медицинских гелей и косметики «Гельтек-Медика». Внедрение Axelot WMS обеспечило строгий учет КИЗов и прозрачность всех операций.

«Гельтек-Медика» — производитель гелей для медицинских исследований, высокоэффективной косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии, а также витаминов и БАДов.

Последние изменения российского законодательства, обязавшие производителей маркировать БАДы и косметические средства контрольно-идентификационными знаками (КИЗами), обусловили решение компании «Гельтек-Медика» внедрить современную систему управления складом.

В рамках проекта на складе площадью 5,6 тыс. кв. м в Москве были автоматизированы ключевые складские операции, что позволило обеспечить полную прослеживаемость каждой единицы обрабатываемого товара. Теперь Axelot WMS строго контролирует каждый этап грузообработки, от приемки до отгрузки.

Система организует приемку товаров на моноподдонах таким образом, чтобы кладовщик не мог принять продукции больше, чем заявлено в документах. Особое внимание было уделено работе с некондицией: при обнаружении брака товар автоматически направляется в зону карантина. WMS самостоятельно формирует задания на размещение, учитывая состояние товара, остатки в зоне отбора и принадлежность к бренду, что позволяет гибко управлять запасами и исключает попадание брака в заказы клиентов.

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Отбор заказов также организован с учетом требований грузополучателей: продукция может отбираться палетами, коробами или штучно, а после упаковки она проходит дополнительный контроль перед отгрузкой. Система автоматически назначает инвентаризации при выявлении расхождений и создает задачи на пополнение запасов при нехватке товара в зоне отбора.

Для стабильного обмена данными между информационными системами заказчика проектная команда Axelot настроила их интеграцию с помощью Datareon Platform.

Итогом проекта стало не только полное соответствие склада строгим требованиям регуляторов в части учета КИЗов, но и качественный рост управляемости логистикой. Руководство «Гельтек-Медика» получило доступ к оперативной аналитике и прозрачную систему контроля товародвижения. Внедрение Axelot WMS заложило надежный фундамент для дальнейшего масштабирования бизнеса и повышения скорости обслуживания клиентов за счет автоматизации ключевых складских операций.

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