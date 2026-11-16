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«Алиса AI» запускает каталог плагинов

«Яндекс» запускает каталог плагинов «Алисы AI», в котором компании могут публиковать приложения, дающие ассистенту доступ к их функциям и информации из них — от сервисов банков до систем управления проектами. Перед публикацией каждый плагин проходит модерацию. В каталоге уже доступно более 20 плагинов «Яндекса» и других компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Каталог общий и для пользовательской версии «Алисы AI», и для «Алисы AI» для бизнеса, в которой с помощью плагинов можно подключаться к рабочим процессам и корпоративным сервисам. Открытие бета-версии каталога позволяет компаниям и разработчикам самим предлагать новые возможности для «Алисы AI», за счет чего пользователи решают больше повседневных и рабочих задач через единый диалоговый интерфейс.

С помощью плагинов в «Алисе AI» для бизнеса пользователи смогут анализировать финансы и инвестиции, просматривать статус продаж и остатков на складах, проверять контрагентов, работать с почтой и инструментами разработки. Сотрудник может спросить: «На что компания потратила больше всего за прошлый месяц?», «Почему брокерский счёт вырос на 50 тысяч рублей?» или «Какие товары продавались лучше всего?». И получить ответ от «Алисы AI» на основе данных из подключенных плагинов прямо в чате.

«Открытие каталога плагинов — ответ на запрос рынка. Мы видим, что бизнес движется к тому, чтобы их клиенты решали все задачи — рабочие и не только — в одном окне: без переключения между сервисами, в обычном языке диалога с ассистентом. Развитие каталога плагинов — шаг к этому будущему вместе с разработчиками», — сказал Филипп Панфилов, СЕО «Алисы AI» для бизнеса.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Чтобы разместить плагин, нужно подготовить MCP-сервер и подать заявку через специальную форму. Каждое приложение проходит модерацию.

Организации также могут подключать к «Алисе AI» для бизнеса внутренние системы, создавая их плагины, доступ к ним будет только у сотрудников. Через них они обращаются к корпоративной CRM или ERP, складской системе, базе знаний и системе заявок. Администратор настраивает доступы и подтверждение действий, которые меняют данные в корпоративных системах.

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