«ЮKassa»: оборот онлайн-магазинов в распродажу 11.11 вырос на 23%

В России прошла распродажа 11.11, известная также как «День холостяка». Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели ее итоги. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Чаще, но дешевле

По данным «ЮKassa», в 2026 г. году россияне участвовали в распродаже активнее, чем годом ранее: в день акции оборот онлайн-магазинов вырос на 23%, а число оплат — на 29% по сравнению с 11 ноября 2025 г. Платежные данные показывают не только масштаб распродажи, но и то, как изменилась логика покупок.

Число оплат росло быстрее оборота, а средний чек снизился на 5%, до 1,78 тыс. руб. По оценке аналитиков «ЮKassa», россияне чаще совершали покупки, выбирали более доступные позиции и активнее пользовались скидками.

Мода: безусловный лидер

Наиболее яркие результаты показал сегмент моды. Оборот онлайн-площадок, продающих женскую одежду, вырос на 56%, число оплат — на 76%, а средний чек снизился на 11%, до 14,2 тыс. руб. В женских аксессуарах картина похожая: оборот увеличился на 58%, число оплат — на 73%, средний чек снизился на 8%, до 7,46 тыс. руб.

В сегменте обуви скидки не снизили стоимость покупки. Оборот здесь вырос на 62%, число оплат — на 61%, а средний чек не изменился и составил 12,74 тыс. руб. Вероятно, причина в том, что ноябрьская распродажа совпадает с сезонной сменой гардероба: многие заранее планируют покупку зимней обуви именно в этот день.

Спортивное направление разделилось на два сценария. В спорттоварах оборот вырос на 52%, число оплат — на 56%, средний чек снизился на 3%, до 11,4 тыс. руб. В одежде для активного отдыха и спорта средний чек, напротив, вырос на 8%, до 11,92 тыс. руб., при росте оборота на 38% и числа оплат на 28%. Судя по всему, за экипировкой для зимнего сезона покупатели идут с конкретной целью и выбирают более дорогие модели.

Крупные покупки для дома: экономия наоборот

Если в моде скидки стимулировали частоту покупок, то в товарах для дома — их стоимость. В сегменте бытовой техники оборот вырос на 20%, число оплат — на 10%, а средний чек — на 9%, до 20 тыс. руб. В сегменте сантехнического и отопительного оборудования оборот вырос на 19%, число оплат — на 16%, а средний чек — на 3%, до 21,53 тыс. руб.

Логика понятна: дорогие покупки многие откладывают до крупных распродаж, чтобы совершить их на особенно выгодных условиях. Отопительное оборудование в начале зимы — одна из самых практичных покупок дня.

Цифровые покупки: дешевле и чаще

В цифровом сегменте общий тренд распродажи особенно нагляден. В цифровых играх оборот вырос на 47%, число оплат — на 65%, а средний чек снизился на 11%, до 435 руб. В цифровых товарах — книгах, музыке и фильмах — оборот вырос на 26%, число оплат — на 38%, средний чек снизился на 9%, до 286 руб. Такие покупки совершают импульсивно: низкая цена и скидка снимают барьер.

Цифровые приложения стали исключением. Их оборот вырос на 38%, число оплат — лишь на 9%, а средний чек — на 27%, до 732 руб. Вероятно, пользователи выбирали расширенные тарифы или оформляли подписки на длительный срок.

Распродажа выходит в офлайн: впечатления и забота о себе

11.11 давно перестал быть днем только товаров — распродажа охватила и рынок услуг. Оборот в сегменте спа-услуг вырос на 72%, число оплат — на 68%, средний чек — на 3%, до 7,8 тыс. руб. Этот день всё чаще воспринимают как повод позаботиться о себе, а не только обновить гардероб.

Заметно выросла и активность в сфере поездок. Оборот в сегменте автобусных перевозок увеличился на 53%, число оплат — на 30%, средний чек — на 18%, до 1,16 тыс. руб. Оборот туристических выставок вырос на 52%, число оплат — на 36%, средний чек — на 11%, до 2,77 тыс. руб. Скидочный день россияне, по всей видимости, используют, чтобы заранее спланировать поездки.

В танцевальных залах и студиях число оплат выросло на 50%, оборот — на 16%, средний чек — на 7%, до 4,25 тыс. руб. Оборот фотостудий увеличился на 13%, число оплат — на 19%, средний чек снизился на 5%, до 1,97 тыс. руб.

В сегменте быстрого питания оборот вырос на 34%, число оплат — на 39%, а средний чек снизился на 4%, до 1,08 тыс. руб. В кафе и ресторанах оборот увеличился на 18%, число оплат — на 12%, средний чек — на 6%, до 2,88 тыс. руб.

Распродажа затронула даже медицину. Оборот в сегменте медицинских лабораторий вырос на 15%, число оплат — на 31%, а средний чек снизился на 12%, до 3,54 тыс. руб. Похоже, многие воспользовались скидками, чтобы сдать давно запланированные анализы. В сегменте госпиталей и больниц оборот вырос на 21%, число оплат — на 7%, средний чек — на 13%, до 6,6 тыс. руб.

Что это значит

Распродажа 11.11 в России охватывает практически все сферы потребления. Она перестала быть поводом только для импульсивного шопинга: покупатели заранее планируют, что приобрести в этот день, — от обновления гардероба и заботы о здоровье до образовательных услуг и цифровых сервисов — и выбирают самые выгодные предложения.

«Для бизнеса это сигнал: 11 ноября все больше становится полноценным сезонным событием для всех площадок. Учитывая, что впереди "черная пятница“ и предновогодний сезон, ноябрь 11.11, вероятно, будет задавать тон всему периоду распродаж», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.