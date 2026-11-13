VAS Experts выпустила «СКАТ GTP-C Proxy» для распределения абонентов мобильной сети между пакетными ядрами

Компания VAS Experts, российский разработчик решений для контроля и анализа трафика, выпустила решение, которое позволяет закреплять абонентов мобильной сети за отдельными пулами шлюзов по идентификаторам или параметрам подключения, использовать PGW разных производителей и заменять их без перерыва в обслуживании. Об этом CNews сообщил представитель VAS Experts.

Решение «СКАТ GTP-C Proxy» позволяет мобильному оператору распределять абонентов между пакетными ядрами (Packet Data Network Gateway, PGW) по собственным правилам. Оператор может выделить отдельные пулы шлюзов для MVNO, корпоративных клиентов, M2M-устройств и регионов. Кроме того, продукт снимает зависимость от одного разработчика PGW и помогает сократить расходы на модернизацию сети.

«СКАТ GTP-C Proxy» — прокси сигнальной плоскости GTP-C. Он стоит между узлами доступа (MME, SGW, SGSN) и PGW и направляет новые абонентские сессии на пакетное ядро по правилам оператора. Шлюз выбирается по IMSI/MSISDN/IMEI, APN, PLMN, типу радиосети (RAT Type) и местоположению абонента (ULI). Прокси работает на стандартных сообщениях 3GPP и встраивается в интерфейсы S5/S8 и Gn/Gp. MME, SGW и SGSN перенастраивать не нужно: достаточно добавить записи в DNS для нужных APN.

Продукт закрывает несколько задач оператора:

Отдельные шлюзы для MVNO, корпоративных APN и M2M. Абоненты партнеров и корпоративных клиентов обслуживаются на своих PGW. Прокси может заменить параметры подключения, чтобы шлюз партнера получил их в нужном виде.

Региональные пулы шлюзов. Абонент, переехавший в другой регион, переподключается к шлюзу этого региона.

Поэтапная миграция на новый PGW. Новый шлюз получает заданную долю новых подключений, активные сессии остаются на старом.

Вывод GGSN без замены SGSN. Прокси переводит сообщения между GTPv1 и GTPv2, поэтому современный PGW обслуживает абонентов 2G/3G. Устаревшее оборудование выводится из эксплуатации без потери абонентов.

Балансировка и резервирование. При перегрузке или сбое абоненты автоматически переключаются на исправные шлюзы, голосовые вызовы через LTE при этом не прерываются.

«У разных групп абонентов разные требования к обслуживанию: у виртуальных операторов и корпоративных клиентов свои шлюзы и свои условия, у M2M-устройств — свои. Обычно такая логика упирается в возможности конкретного PGW и его производителя. «СКАТ GTP-C Proxy» выносит ее в отдельный слой. Оператор сам задает правила и меняет их без перезапуска, а шлюзы разных поставщиков работают в одной сети. Продукт построен на стандартах 3GPP, поэтому его можно встроить в сеть любого оператора», — сказал Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

По данным внутренних испытаний VAS Experts, один узел на стандартном 8-ядерном сервере с 32 ГБ памяти обрабатывает 3 тыс. запросов на подключение и 158 тыс. сигнальных сообщений в секунду, этого хватает для обслуживания до 1,5 млн абонентов. Решение масштабируется добавлением серверов: шесть 16-ядерных серверов рассчитаны на 10 млн абонентов, а при расширении до восьми серверов — на 14 млн. Продукт поставляется как виртуальная или контейнерная сетевая функция, проверить его перед внедрением можно на собственном тестовом стенде оператора или в лаборатории VAS Experts.