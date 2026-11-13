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VAS Experts выпустила «СКАТ GTP-C Proxy» для распределения абонентов мобильной сети между пакетными ядрами

Компания VAS Experts, российский разработчик решений для контроля и анализа трафика, выпустила решение, которое позволяет закреплять абонентов мобильной сети за отдельными пулами шлюзов по идентификаторам или параметрам подключения, использовать PGW разных производителей и заменять их без перерыва в обслуживании. Об этом CNews сообщил представитель VAS Experts.

Решение «СКАТ GTP-C Proxy» позволяет мобильному оператору распределять абонентов между пакетными ядрами (Packet Data Network Gateway, PGW) по собственным правилам. Оператор может выделить отдельные пулы шлюзов для MVNO, корпоративных клиентов, M2M-устройств и регионов. Кроме того, продукт снимает зависимость от одного разработчика PGW и помогает сократить расходы на модернизацию сети.

«СКАТ GTP-C Proxy» — прокси сигнальной плоскости GTP-C. Он стоит между узлами доступа (MME, SGW, SGSN) и PGW и направляет новые абонентские сессии на пакетное ядро по правилам оператора. Шлюз выбирается по IMSI/MSISDN/IMEI, APN, PLMN, типу радиосети (RAT Type) и местоположению абонента (ULI). Прокси работает на стандартных сообщениях 3GPP и встраивается в интерфейсы S5/S8 и Gn/Gp. MME, SGW и SGSN перенастраивать не нужно: достаточно добавить записи в DNS для нужных APN.

Продукт закрывает несколько задач оператора:

Отдельные шлюзы для MVNO, корпоративных APN и M2M. Абоненты партнеров и корпоративных клиентов обслуживаются на своих PGW. Прокси может заменить параметры подключения, чтобы шлюз партнера получил их в нужном виде.

Региональные пулы шлюзов. Абонент, переехавший в другой регион, переподключается к шлюзу этого региона.

Поэтапная миграция на новый PGW. Новый шлюз получает заданную долю новых подключений, активные сессии остаются на старом.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Вывод GGSN без замены SGSN. Прокси переводит сообщения между GTPv1 и GTPv2, поэтому современный PGW обслуживает абонентов 2G/3G. Устаревшее оборудование выводится из эксплуатации без потери абонентов.

Балансировка и резервирование. При перегрузке или сбое абоненты автоматически переключаются на исправные шлюзы, голосовые вызовы через LTE при этом не прерываются.

«У разных групп абонентов разные требования к обслуживанию: у виртуальных операторов и корпоративных клиентов свои шлюзы и свои условия, у M2M-устройств — свои. Обычно такая логика упирается в возможности конкретного PGW и его производителя. «СКАТ GTP-C Proxy» выносит ее в отдельный слой. Оператор сам задает правила и меняет их без перезапуска, а шлюзы разных поставщиков работают в одной сети. Продукт построен на стандартах 3GPP, поэтому его можно встроить в сеть любого оператора», — сказал Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

По данным внутренних испытаний VAS Experts, один узел на стандартном 8-ядерном сервере с 32 ГБ памяти обрабатывает 3 тыс. запросов на подключение и 158 тыс. сигнальных сообщений в секунду, этого хватает для обслуживания до 1,5 млн абонентов. Решение масштабируется добавлением серверов: шесть 16-ядерных серверов рассчитаны на 10 млн абонентов, а при расширении до восьми серверов — на 14 млн. Продукт поставляется как виртуальная или контейнерная сетевая функция, проверить его перед внедрением можно на собственном тестовом стенде оператора или в лаборатории VAS Experts.

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