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В теневом обороте найдены данные обращений пользователей в поддержку Telegram

В ходе мониторинга источников нелегитимного оборота данных на теневых ресурсах была обнаружена база с персональными данными и текстами обращений пользователей Telegram 2025 г. Наиболее вероятный сценарий утечки, по оценке исследователей, — злоупотребление доступом волонтерами поддержки. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Для создания обращения в поддержку Telegram пользователь открывает «Настройки», переходит в «Помощь» и попадает в чат с аккаунтом Volunteer Support, после чего в свободной форме описывает проблему. Как правило, в таком обращении раскрывается номер телефона, идентификатор аккаунта, модель устройства и обстоятельства обращения. Версию об источнике утечки аналитики BI.Zone Threat Intelligence связывают с самой моделью работы поддержки. Обращения разбирают волонтеры — пользователи, прошедшие анкетирование и отбор, но не связанные с компанией трудовыми обязательствами и соглашением о конфиденциальности. Доступ к персональным данным в этой модели оказывается за пределами корпоративного контура и стандартных процедур контроля.

Совокупность признаков позволяет предположить, что массив продавался ограниченному кругу покупателей. Для пострадавших это означает, что о компрометации невозможно узнать из открытых источников. Аналогичные кейсы с точечными продажами данных компания фиксировала и ранее: так, группировка Leech Wolf, действовавшая с сентября по октябрь 2026 г., заявляла, что сбыт баз шел только агрегаторам персональных данных, а стоимость составляла $1–2 тыс. за 1 млн записей, дороже всего оценивались свежие и не представленные ранее данные.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «Тексты обращений — наиболее ценная для злоумышленника часть набора. В связке с идентификатором аккаунта, номером телефона и моделью устройства они дают достаточно данных для подготовки таргетированной атаки как на владельца аккаунта, так и на его личные и рабочие контакты. Не станут исключением и корпоративные аккаунты: под потенциальный риск подпадают все, кто в 2025 г. обращался в поддержку Telegram, включая представителей компаний, восстанавливавших доступ к бизнес-аккаунтам».

Обычно пользователь воспринимает чат поддержки как защищенный канал и описывает там максимум деталей — от привязанных номеров до обстоятельств блокировки аккаунта. Ключевая проблема здесь не в конкретной базе, а в модели: доступ к персональным данным обращений получают люди, находящиеся вне трудового и договорного контура компании, и пользователь никак не может оценить, кто именно читает его запрос.

Для защиты аккаунта пользователям рекомендуется не указывать в обращениях в поддержку мессенджера чувствительные и рабочие данные, реквизиты и коды доступа, исходить из того, что текст обращения может быть раскрыт, и установить облачный пароль. Корпоративным клиентам компания советует включить аккаунты в мессенджерах в перечень значимых активов с закреплением ответственного владельца, учесть волонтерскую модель поддержки в схеме угроз и сценариях реагирования и перевести восстановление доступа через внутренний процесс кибербезопасности.

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