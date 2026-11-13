В «Росатоме» научили нейросети контролировать работу инженерных систем в условиях ограничений интернета и связи

Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») представила программное решение, обеспечивающее непрерывный контроль коммунальной инфраструктуры даже в условиях перебоев или ограничений связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщил представитель «Росатома».

Одним из важных направлений доклада стала практическая устойчивость цифровых систем к нестабильной работе телекоммуникаций и полевого оборудования. В условиях распределенных инженерных сетей потеря интернет-соединения, сбои связи или некорректные показания отдельных приборов учета традиционно приводят к возникновению «слепых зон» для диспетчерских служб. Последние доработки, внесенные в программный комплекс «Инфраструктурная IoT-платформа» РИР, позволили решить эту проблему с помощью предиктивных математических моделей: система анализирует косвенные параметры, восстанавливает недостающие данные и продолжает достоверно оценивать состояние инфраструктуры даже при частичном обрыве телеметрии.

«Для ресурсоснабжающих организаций и промышленных предприятий критически важна стабильность управления в нештатных условиях, — отметил руководитель проектного офиса «Инфраструктурная IoT-платформа» РИР Валентин Чубаров. — Специфика отрасли такова, что датчики могут выходить из строя, а каналы передачи данных — обрываться. Наша платформа не теряет управляемость при дефиците первичной информации: алгоритмы машинного обучения сопоставляют гидродинамические и теплотехнические параметры смежных участков, выявляют аномалии и подсказывают оператору верный сценарий реагирования. Это позволяет переходить от реактивного устранения аварий к упреждающим действиям».

Комплекс объединяет сбор первичных данных с интеллектуальной аналитикой. На объектах внедрения платформа обеспечивает стопроцентную прозрачность контролируемых параметров и позволяет прогнозировать возникновение свыше 80% инцидентов и технологических нарушений. Дополнительно решение автоматизирует коммерческий и технологический учет ресурсов, балансировку режимов работы сетей и планирование графиков обслуживания.

Сегодня «Инфраструктурная IoT-платформа» применяется на инженерных, энергетических и коммунальных объектах в Москве, Обнинске, Орле, Смоленске, Липецке и ряде других городов России.

Программный комплекс является полностью российским продуктом: он включен в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России и соответствует требованиям информационной безопасности ФСТЭК России . Развитие функционала платформы выступает одним из базовых элементов экосистемы «Умный город» госкорпорации «Росатом», ориентированным на повышение надежности критической инфраструктуры.