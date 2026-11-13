Разделы

ПО Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Треть первокурсников онлайн-программ «Нетологии» поступили на направления, связанные с искусственным интеллектом

В 2026/2027 учебном году на совместные онлайн-программы высшего образования «Нетологии» и ведущих вузов России поступили более 1 тыс. первокурсников. Искусственный интеллект, кибербезопасность и ИТ-разработка — наиболее востребованные направления. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

В онлайн-магистратурах около 30% первокурсников выбрали программы в области работы с данными и искусственным интеллектом, еще 18% — программы по разработке, 14% поступили на программу по кибербезопасности.

Программы по управлению проектами и продуктами тоже востребованы — их выбрали 24% первокурсников онлайн-магистратур Нетологии. Также сохраняется спрос на междисциплинарные программы: суммарно 12% выбрали программы на стыке психологии и цифровых технологий или юриспруденции и ИТ-направления.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В онлайн-бакалавриатах больше половины первокурсников (56%) выбрали ИТ-направление, также востребована программа по психологии и управлению персоналом, ее предпочли 21% поступивших, еще 13% выбрали «Медиакоммуникации», 10% — «Финансы и анализ данных».

Оксана Озерная, руководитель команды развития и запусков направления «Высшее образование» в «Нетологии»: «Программы, связанные с искусственным интеллектом, востребованы у абитуриентов последние несколько лет. ИИ выходит за рамки ИТ и классической разработки, он появляется и в психологии, и в управлении персоналом, и в праве. На онлайн-программы высшего образования Нетологии поступают и специалисты, которые хотят углубить экспертизу или освоить новые навыки, и те, кто меняет профессию или даже планирует открыть собственное дело. Причем именно онлайн-формат — главный критерий выбора у большинства первокурсников».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем

Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации

Власти банкротят майнинговую компанию бывшего министра связи России

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2026

В половине мира перестали работать Microsoft Outlook, Teams и Copilot

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще