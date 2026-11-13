Сроки подбора персонала снова растут, на оценку кандидатов требуется больше времени

Средний срок закрытия вакансий растет, но он пока ниже, чем год назад. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Дольше всего в российских компаниях закрываются вакансии руководителей — в среднем за 33 дня. На поиск рабочих и линейного персонала уходит по 30 дней. По сравнению с I кварталом 2026 г. сроки подбора выросли на 7, 20 и 10% соответственно (в марте 2026 г. такие вакансии закрывали за 28, 25 и 30 дней).

К уровню 2025 г. сроки подбора рабочих и специалистов пока не вернулись. В 2025 г. рабочих искали в среднем 35 дней, линейный персонал — 31 день (−14 и −3% за год). Вакансии руководителей закрываются так же, как год назад, — за 33 дня. Меньше сроки подбора были в 2022 г.: 19 (рабочие), 23 (линейные сотрудники) и 30 дней (управленцы).

Чтобы понять, подходит ли кандидат на рабочую позицию, эйчарам, по их личным оценкам, сейчас требуется в среднем 30 минут — вдвое больше, чем в 2021 г. (было 15 минут). На оценку кандидата на линейную позицию уходит 36 минут против 20 пятью годами ранее (+80%), на позицию руководителя — 53 минуты против 45 (+18%).

Почему на фоне сокращения количества вакансий и увеличения числа резюме сроки подбора и время на оценку кандидатов растут? Компании тщательнее выбирают сотрудников, в том числе и на позиции, где раньше решение принималось довольно быстро. Рекрутерам приходится балансировать между более высокими требованиями к кандидатам и необходимостью не затягивать решение, чтобы не потерять подходящих соискателей.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 197

Время проведения: 12 октября — 5 ноября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.