Серверы «Сигналтек» для задач искусственного интеллекта внесены в реестр Министерства промышленности и торговли

Две серверные платформы АО «Сигналтек» для работы с искусственным интеллектом, RA5401 и RA5402, вошли в Реестр российской промышленной продукции. Серверы предназначены для использования различных LLM-моделей. Об этом CNews сообщили представители АО «Сигналтек».

Платформы различаются способом подключения графических ускорителей: одна из них поддерживает работу через PCIe-коммутатор, вторая рассчитана на работу непосредственно через процессор, в так называемом режиме Direct Connection. Обе модели выполнены в компактном четырехюнитовом (4U) корпусе, используют стандартное воздушное охлаждение и поддерживают весь спектр процессоров пятого поколения.

«Включение в реестр подтверждает, что наши серверы могут применяться на объектах критической информационной инфраструктуры, где отечественное оборудование необходимо для надежной и отказоустойчивой работы. С 2027 г. применение российского оборудования на объектах КИИ станет обязательным. Вхождение в реестр позволяет заказчикам строить на наших серверах отказоустойчивую инфраструктуру, которая соответствует этим требованиям», – сказал Алясев Алексей, генеральный директор «Сигналтек».

Серверные платформы «Сигналтек» предназначены для использования в корпоративных дата-центрах, инженерных и исследовательских задачах, ИИ-проектах и специализированных программно-аппаратных комплексах, где критичны производительность, масштабируемость и управляемость.