ServerICT и «Проф ИТ» объединяются для промышленных внедрений разговорного ИИ

Технологический дистрибьютор серверного оборудования и ИИ-инфраструктуры ServerICT и «Проф ИТ», разработчик ИИ-платформы Vocamate AI, договорились о сотрудничестве. Компании намерены объединить серверную инфраструктуру и технологии разговорного ИИ в совместных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Проф ИТ» .

Для корпоративных заказчиков внедрение ИИ — это не только выбор программного решения, но и подготовка инфраструктуры, способной поддерживать его стабильную работу. Особенно актуален этот вопрос для проектов с локальным развертыванием. По оценке «Проф ИТ», за два–три года доля таких проектов выросла примерно с 10% до 30%.

Чтобы обеспечить надежную работу ИИ-сервисов в корпоративном контуре, необходимо согласовать возможности решения для роботизации и языковых моделей с производительностью серверов, требованиями к данным и предполагаемой нагрузкой. В рамках партнерства ServerICT и «Проф ИТ» планируют совместно прорабатывать архитектуру таких решений с учетом задач заказчика и перспектив масштабирования.

«Проф ИТ» обладает экспертизой в создании и внедрении омниканальных систем клиентской поддержки, автоматизации колл-центров, рекрутинга и других бизнес-процессов. На основе платформы Vocamate AI компания разрабатывает роботов, ИИ-ассистентов и агентов для консультирования, подбора товаров и оформления заказов, обработки обращений, подбора персонала и поддержки сотрудников.

ServerICT привносит в партнерство опыт подбора и поставок вычислительной инфраструктуры, собственную инженерную лабораторию и техническую поддержку. В лаборатории проверяют совместимость компонентов и стабильность серверных конфигураций под нагрузкой.

Сотрудничество ориентировано на компании, которым важно размещать ИИ в собственной инфраструктуре и контролировать вычислительные ресурсы и условия обработки данных. На следующем этапе ServerICT и «Проф ИТ» планируют определять параметры совместных проектов, включая состав работ и коммерческие условия.