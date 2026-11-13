Российские промышленные компании получили возможность бесплатно протестировать автономный облет объектов дронами

Российский разработчик программного обеспечения для робототехники Wheelies (входит в корпорацию ITG) открыл доступ к «Командному центру» — платформе, через которую предприятия управляют автономными дронами при инспекции объектов, мониторинге посевов и обследовании инфраструктуры. Выбрать аппарат, поставить ему задачу и отправить в полет с облетом препятствий можно за пять минут прямо в браузере. Благодаря решению компании смогут оценить технологии автономного мониторинга еще до того, как запускать полевые испытания. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

«Командный центр» — облачная платформа Wheelies, которая берет на себя планирование маршрутов, контроль состояния парка и сбор данных с каждого полета. Управлять автономным полетом помогает искусственный интеллект, встроенный в бортовую операционную систему AI Captain. Он сам прокладывает путь в обход препятствий, определяет положение дрона по изображению с камеры, когда спутниковый сигнал недоступен, и анализирует снимки прямо на борту. Такая связка позволяет одному оператору одновременно вести десятки дронов на удаленных объектах.

До сих пор увидеть систему в работе можно было только на встрече со специалистами компании или на отраслевой выставке. Теперь пользователь попадает в тот же интерфейс, с которым работают операторы, и сам проходит весь путь: от выбора аппарата до разбора результатов полета. Подсказки на экране ведут по каждому шагу, поэтому опыт управления дронами не требуется.

Сценарий начинается с обзора парка: на экране видно, какие дроны на связи, сколько миссий выполнено и сколько запланировано. Затем выбирается аппарат, проверяет заряд батареи, связь и готовность к полету. Чтобы поставить задачу, достаточно отметить участок на карте, маршрут облета «Командный центр» построит сам.

Перед стартом пользователь может включить облет препятствий и анализ снимков на борту, а также отключить GPS. В этом режиме дрон выполняет задачу без спутниковой навигации и определяет свое положение по данным бортовой камеры. После завершения миссии виден пройденный маршрут, запись полета и находки, которые система отметила на снимках. Доступ к системе предоставляется бесплатно.

Беспилотные авиационные системы (БАС) активно применяются для мониторинга в нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и сельском хозяйстве. При масштабировании таких решений предприятия нередко сталкиваются с дефицитом штатных внешних пилотов и риском срыва миссий при подавлении или потере сигнала GPS. «Командный центр» упрощает оценку технологий автономного мониторинга еще до начала запуска полевых испытаний. Решения Wheelies охватывают все названные направления, а также подходят для транспорта и логистики, геодезии и природоохранных задач.

«Командный центр проще один раз попробовать, чем долго о нем рассказывать. За несколько минут в демо видно, как устроена работа с парком: оператор ставит задачу, а маршрут, полет и сбор данных система берет на себя. Так руководителю проще оценить, как автономные дроны впишутся в процессы его предприятия, еще до пилотного проекта внедрения», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.