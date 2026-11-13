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Роботы «Яндекса» начали доставлять лекарства в Москве

Жители Москвы теперь могут заказать лекарства с доставкой роботами «Яндекса». Услугу запустила аптечная сеть 36,6 в партнерстве с «Яндекс Доставкой». Заказать можно безрецептурные препараты, в том числе обезболивающие, противовирусные и средства от аллергии, а также косметику, БАДы и другие аптечные товары. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Доставки».

Сейчас услугу тестируют в восьми районах столицы: Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском, Тверском, Аэропорте, Замоскворечье, Савёловском и на Арбате. По результатам тестирования компания рассчитывает расширить проект на Санкт-Петербург.

Оформить заказ можно на сайтах 366.ru и gorzdrav.org, а также в одноименных приложениях. Для этого в корзине перед оплатой нужно выбрать способ «Доставка роботом». Фармацевт соберет заказ и передаст его роботу, когда тот подъедет к аптеке. Покупателю придет уведомление, когда заказ отправится в путь. Следить за движением робота можно на сайтах аптечных сетей и в приложении «Яндекс Go». После его прибытия нужно нажать кнопку «Открыть робота» и забрать покупку.

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Другие компании также могут подключить рободоставку через «Яндекс Доставку». Для бизнеса доступны два формата: роботом до подъезда и комбинированная доставка до двери квартиры. Во втором случае курьер встречает робота у дома и поднимает покупку на этаж. Оба варианта подходят для товаров, которые помещаются в грузовой отсек.

Роботы-доставщики «Яндекса» перевозят заказы пользователей Яндекс Лавки, Яндекс Еды и компаний — партнёров Яндекс Доставки. По итогам третьего квартала 2026 года они работают в 13 городах, а их парк превышает 1,5 тысячи устройств. За всё время роботы выполнили более 2 млн доставок, из них свыше 750 тысяч — в третьем квартале.

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