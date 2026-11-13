«Релэкс» и NBICS создают импортонезависимые решения для госсектора и образования

Компании «Релэкс» и NBICS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на создание полностью российских цифровых решений для государственного сектора, сферы образования и смежных отраслей. Стороны объединяют технологии, чтобы заказчики могли строить независимую ИТ-инфраструктуру без использования зарубежных платформ и СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

В рамках соглашения СУБД «Линтер Сокол» разработки «Релэкс» успешно встроена в платформу NBICS.NET. Это позволяет собирать защищенные и масштабируемые системы из отечественных компонентов — от управления данными до прикладных сервисов. Решения ориентированы на органы власти, образовательные организации, государственные учреждения и проектные команды. Заказчики получают ИТ-инфраструктуру на российских компонентах — без привязки к зарубежным поставщикам, с предсказуемой работой систем и полностью соответствующую требованиям законодательства России, включая нормы в сфере импортозамещения, защиты информации и государственных закупок.

Практическим подтверждением сотрудничества стал проект в Калининградской области: ГИС «Электронный бюджет» работает на СУБД «Линтер Сокол». Успешное внедрение показало готовность связки «Релэкс» — NBICS к реальным задачам госсектора и может быть распространено на другие регионы и ведомства.

«С NBICS мы собрали рабочую связку: СУБД «Линтер Сокол» и NBICS.NET уже работают вместе. Заказчики в госсекторе и образовании получают не набор технологий, а готовую систему. Видим запрос на полностью независимые решения и готовы обеспечивать их технологическую основу», — отметила заместитель генерального директора компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

«Сбор данных, мониторинг данных, анализ данных в реальном масштабе времени упростил и ускорил принятие решений топ – менеджмента. Ситуационная осведомленность, сетецентричность и целостный подход у тех, кто установил ситуационный центр NBICS.NET с использованием СУБД «Линтер Сокол» стали не просто терминами, а повседневной возможностью руководителя», – сказал руководитель группы NBICS.NET Александр Меркулов.