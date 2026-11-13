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Правительство Дагестана и «СКБ Контур» договорились о поддержке перехода на электронные перевозочные документы

Правительство Республики Дагестан и компания «СКБ Контур» договорились о совместной работе по развитию электронного документооборота, поддержке предпринимателей, а также поддержке перехода участников транспортного рынка на электронные перевозочные документы. Стороны также планируют проработать вопрос об организации регистрационного и миграционного учета в электронном виде в лечебных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соответствующий документ подписали врио министра цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан Юрий Гамзатов и директор Южного макрорегионального центра «СКБ Контур» Галина Шевченко.

В бюджетной сфере стороны планируют совместно работать над интеграцией государственной информационной системы «ГосЭДО» с системами электронного документооборота. Это направление охватывает обмен хозяйственными, делопроизводственными и отчетными документами между органами государственной власти, местного самоуправления и коммерческими организациями.

Галина Шевченко, директор Южного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Переход на электронные документы требует понятных правил работы для всех участников. Мы планируем делиться практическим опытом, помогать организациям разбираться в требованиях и выстраивать цифровое взаимодействие. Такой подход позволит учитывать потребности государственных учреждений и бизнеса при реализации совместных проектов».

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В транспортной отрасли сотрудничество будет направлено на информирование перевозчиков и транспортно-экспедиционных компаний об изменениях требований к оформлению документов. Стороны планируют проводить отраслевые совещания и вебинары, посвященные применению электронных перевозочных документов и работе с государственной информационной системой ЭПД.

Юрий Гамзатов, врио министра цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан: «Наша задача — не просто внедрять цифровые решения, а создавать условия, при которых они действительно упрощают работу организаций и предпринимателей. Переход на электронные перевозочные документы — важный шаг к сокращению бумажного документооборота, ускорению обмена информацией и повышению эффективности транспортной отрасли. Совместно с «СКБ Контур» мы намерены не только развивать необходимые цифровые инструменты, но и помогать участникам рынка адаптироваться к новым требованиям. Уверен, что объединение компетенций государства и бизнеса позволит сделать цифровые сервисы более доступными и востребованными в республике».

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