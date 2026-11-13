Появились новые возможности кадрового и зарплатного учета в Saby Staff

В системе кадрового учета Saby Staff появились новые возможности для этих задач — от планирования отпусков до расчета страховых взносов и выходных пособий. Об этом CNews сообщили представители «Тензор»

Сотрудники могут планировать отпуск в мобильном приложении. При выборе дат система показывает пересечения с отпусками коллег. Здесь же можно отправить заявление на согласование, оформить перенос или отзыв из отпуска.

Для совместителей отпуска отображаются отдельно по каждой должности. В разделе «Отпуск» появились вкладки с остатком дней, сроками обязательного использования и историей отпусков.

Если сотрудник передумал уходить в отпуск, он может отменить заявление в личном кабинете. То же касается других заявлений, например об увольнении. Раньше для этого нужно было обращаться в отдел кадров.

Временные роли сотрудников оформляются отдельным документом. Например, если работнику поручили наставничество, кадровик создает документ «Исполнение роли», указывает срок полномочий и при необходимости назначает доплату. По окончании срока права автоматически снимаются. Сотрудника также можно включить в маршруты согласования документов подопечного.

В карточке сотрудника можно настроить доступ к личным данным. Например, открыть коллегам информацию об образовании и опыте работы, а контактные данные оставить доступными только руководителю.

Кадровые документы о приеме, переводе и увольнении проходят автоматическую проверку. Система анализирует документ и его пересечения с другими кадровыми событиями. Например, проверяет, есть ли у совместителя основное место работы, не совпадают ли периоды отпусков и не назначены ли два сотрудника на одну должность.

Ошибки отображаются в одном окне со ссылками на документы, которые мешают провести кадровое действие. Система также предлагает варианты исправления.

Для контроля отчетности в Saby появился отчет «Контроль сроков ЕФС-1». Он показывает сроки отправки документов в Социальный фонд и статусы принятых отчетов по всем подразделениям. При переходе с другой системы отчет формируется по чек-листу: в него попадают только новые кадровые мероприятия, а прежние данные сохраняются в карточках сотрудников.

В договорах ГПХ теперь можно указывать дистанционный формат работы. Это актуально для иностранных исполнителей за рубежом, по которым не нужно сдавать ЕФС-1.

В зарплатном учете также появились новые возможности.

Для проверки расчета страховых взносов добавили отдельный журнал. Он показывает, выполнены ли необходимые операции и поданы ли уведомления и отчеты в срок. В документе расчета данные сгруппировали по КБК, как в уведомлении, а лишние показатели убрали. Переключаться между расчетными периодами стало проще.

С 2026 . страховые взносы за руководителей коммерческих организаций рассчитывают исходя из МРОТ, если зарплата директора ниже этого уровня или он не числится в штате. В Saby добавили отдельный документ: система автоматически доначисляет базу для расчета взносов и отражает суммы в отчетах и уведомлениях.

Saby проверяет право малого и среднего бизнеса на пониженный тариф страховых взносов. В 2026 г. для этого учитывают профильные ОКВЭД и долю выручки от соответствующей деятельности — не менее 70%. Система проверяет эти условия и предупреждает бухгалтера, если компания не соответствует критериям или не применяет положенную льготу. Уведомление появляется при настройке и закрытии расчета зарплаты, его перепроведении и создании документа «Расчет СВ».

Для организаций на автоматизированной упрощенной системе налогообложения в Saby настроили расчет зарплаты с учетом особенностей режима. Система рассчитывает страховые взносы по нулевой ставке и начисляет взносы на травматизм. Коды доходов для АУСН отображаются в расчетном листке и ведомости. Новая форма «Сведения о доходах сотрудника по АУСН» позволяет проверить данные и перенести их в личный кабинет налогоплательщика или банк.

Для исправления ошибок прошлых периодов появился документ «Корректировка дохода». Если из-за ошибки в ведомости или расчетном листке появился несуществующий долг, бухгалтер может изменить его сумму непосредственно в расчетном листке за январь. Saby скорректирует доход и НДФЛ в ведомостях на выплату. Пересчитывать предыдущие периоды не нужно.

При оформлении выходного пособия система сравнивает сумму выплаты с лимитами по НДФЛ и страховым взносам и рассчитывает налоги. Для пособия по соглашению сторон теперь можно указать фиксированную сумму.