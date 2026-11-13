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Повышена эффективность автопроизводства с помощью панельного ПК от Gronet

Автомобильная производственная компания Gronet столкнулась с необходимостью комплексного обновления, в частности, технической базы, для решения ряда задач. В результате испытаний панельный компьютер GIPPC-CR-A10D, разработанный компанией Gronet, был признан оптимальным решением для интеграции в систему автоматизации предприятия. Об этом CNews сообщили представители Gronet.

Проблемы и задачи проекта

Клиент сформировал список проблем и задач, которые необходимо было решить в рамках модернизации.

Сложная интеграция системы устройств. Клиенту требуется бесперебойная интеграция и обмен данными между многочисленными устройствами рабочих станций.

Риски для безопасности данных. Несанкционированный доступ к устройствам может привести к утечке конфиденциальных производственных данных, необходимо было безопасное решение.

Нестабильная работа оборудования. Традиционное техническое обслуживание требует много времени и присутствия техников на месте, что приводит к длительным простоям и снижает производительность, поэтому необходимо было надежное и устойчивое к производственным помехам оборудование.

Риски простоя при масштабировании. Масштабирование парка устройств и систем усложняет их администрирование и поддержку. Критически важно обеспечить эффективную и стабильную работу, уменьшая число сбоев.

Схема решения

Использование GIPPC-CR-A10D позволило осуществить следующие функции.

Контроль посещаемости; интеллектуальное отслеживание посещаемости с помощью распознавания лица, NFC и входа по отпечатку пальца; просмотр записи о посещаемости в любое время через систему управления.

Централизованное управление устройствами: удаленное отключение и управление функциями устройств; мониторинг в режиме реального времени для удаленной настройки и устранения ошибок.

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Стандартизацию операций: электронные инструкции передаются на планшет по Wi-Fi; пошаговые подсказки на планшет помогают сотрудникам соблюдать инструкции.

Защиту производственных данных: возможность отключения накопителя, камер и других функций обеспечивает безопасность производственных данных; соответствие IP65 гарантирует длительную стабильную работу в сложных условиях производства.

Результаты

Повышение эффективности производства. Электронные инструкции для единообразного выполнения всех задач в соответствии со стандартами. В результате процесс производства стал более упорядоченным и эффективным.

Защита данных. Отключение внешних накопителей, блокировка камер и запрет на скриншоты обеспечили сохранность конфиденциальных производственных данных и их недоступность для посторонних.

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Повышение конкурентоспособности. Внедрение оборудования, интеграция с MDM- и MES-системами оптимизировали производственные процессы и повысили эффективность работы оборудования. Конкурентоспособность компании-заказчика на рынке повысилась.

Снижение затрат на обслуживание. Использование MDM-систем для управления устройствами повысило эффективность обслуживания и устранения неисправностей. Снижение частоты отказов продлило срок службы устройств и сократило эксплуатационные расходы.

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