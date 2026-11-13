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Positive Technologies выявила более 3400 новых фишинговых доменов для кражи денег и учетных записей пользователей

Специалисты направления киберразведки экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC TI) по итогам III квартала 2026 г. обнаружили 3425 фишинговых доменов. Под видом голосований, розыгрышей, скидок и доставки злоумышленники пытались похищать учетные записи и платежные данные, получать деньги и распространять вредоносные приложения. При этом содержание приманки часто не совпадало с сервисом, доступ к которому стремились получить мошенники. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В исследованной выборке 89% доменов были связаны с попытками получить доступ к учетным записям пользователей популярных мессенджеров. Злоумышленники направляли посетителей на сторонние поддельные сайты, где запрашивали номер телефона и код подтверждения якобы для получения приза, подтверждения голоса или доступа к информации. Эти схемы основаны на обмане пользователей и не свидетельствуют о взломе инфраструктуры или обходе механизмов защиты мессенджера.

Для кражи учетных записей использовались разные приманки. Одни страницы обещали топливные талоны или доступ к карте АЗС, другие имитировали голосования за врачей, педагогов и участников детских конкурсов. В игровых сценариях пользователям предлагали награды с символикой популярных мобильных игр. Фотографии кандидатов, счетчики голосов и таймеры акций помогали придать страницам убедительный вид и подталкивали посетителей быстрее пройти «подтверждение».

Еще 5% выявленных доменов предназначались для кражи банковских данных или получения денег. Злоумышленники копировали оформление службы доставки и банка, предлагая подтвердить заказ или войти в банковский сервис. В одном из сценариев несколько способов оплаты возвращали ошибку, оставляя доступным только один. Другие страницы обещали выигрыш, для получения которого требовалось заранее оплатить пошлину или доставку либо связаться с «менеджером».

На распространение вредоносных Android-приложений пришлось 3% доменов. Пользователей убеждали скачать программу ради доступа к информации или к дополнительным возможностям. Например, приманка FreeNet VPN обещала бесплатный доступ к интернет-ресурсам. Оставшиеся 3% включали попытки кражи учетных записей других систем и мессенджеров. Среди них встречались видеоприманки: страница под видом «материалов дела» с символикой Госавтоинспекции (ГАИ) предлагала открыть запись через привычный видеоплеер.

«Легенды могут быть разными, но задача злоумышленников — убедить человека совершить нужное им действие: передать код для входа, ввести платежные данные, отправить деньги или установить приложение. Поэтому важно проверять не только оформление страницы, но и то, что именно она предлагает сделать. Код входа в мессенджер не нужен для голосования, а требование оплатить получение неожиданного выигрыша должно насторожить», — отметил Денис Кувшинов, руководитель направления Threat Intelligence и сервиса PT Fusion в Positive Technologies.

Из обнаруженных доменов 80 находились в зонах .ru и .рф. Сведения о них направлены регистраторам для разделегирования. Эксперты Positive Technologies рекомендуют проверять полный адрес страницы и назначение одноразовых кодов, а приложения устанавливать из доверенных источников.

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