Платформа ORS SIG получила аккредитацию «Аэрофлота» на дистрибуцию контента

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации, объявила о включении своей платформы SIG в список аккредитованных агрегаторов для подключения к каналу прямых продаж (NDC) авиакомпании «Аэрофлот». Этот шаг открывает агентам, использующим SIG, прямой доступ к полному спектру тарифов, включая спецтарифов по корпоративным договорам, а также к полному перечню дополнительных услуг одного из крупнейших российских авиаперевозчиков на наиболее выгодных условиях — напрямую от хоста авиакомпании. Авиабилеты и дополнительные услуги «Аэрофлота» уже представлены на платформе, отмечают в ORS.

SIG — это платформа для дистрибуции авиационного контента между авиакомпаниями и агентами. Платформа поддерживает подключение как через глобальные дистрибутивные системы, так и напрямую к хостам перевозчиков, используя единый протокол SIG API. SIG позволяет «Аэрофлоту» оптимизировать расходы на дистрибуцию и продолжить расширение онлайн-присутствия. Агенты, в свою очередь, получают выбор полного контента авиакомпании на наиболее выгодных условиях. Теперь в едином интерфейсе SIG доступны все тарифы, включая специальные предложения и дополнительные услуги, которые «Аэрофлот» предлагает через канал NDC.

«Прямая дистрибуция от хоста авиакомпании — это мировая тенденция, и российский рынок движется в том же направлении. Аккредитация SIG как NDC-агрегатора “Аэрофлота“ усиливает эту тенденцию на российском рынке. ORS SIG является эффективным инструментом для авиакомпаний и агентов, стремящихся адаптироваться к новым условиям дистрибуции и преуспеть на рынке. Приветствуем “Аэрофлот“ в числе наших новых партнеров», — отметил Игорь Константинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ORS.