Операционная система «Альт Сервер» 11 совместима с платформой для технической поддержки сложных продуктов Swarmica 6.x

«Базальт СПО», производитель системного программного обеспечения на базе собственной платформы разработки, и Swarmica, российский разработчик платформы для технической поддержки сложных продуктов, обеспечили совместимость операционной системы «Альт Сервер» 11 для архитектуры x86_64 и платформы Swarmica 6.x. Корректная совместная работа решений подтверждена двусторонним сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Связка решений позволяет развернуть службу технической поддержки в собственном контуре заказчика полностью на российском программном обеспечении, выполнив требования Указа Президента России № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ РФ» и новые требования Постановления Правительства России № 1236 об обязательной совместимости продукта из Единого реестра российского ПО как минимум с двумя российскими ОС.

Swarmica можно развернуть на «Альт Сервер» — одной из самых распространенных в России серверных ОС — в собственном контуре, полностью на отечественной операционной системе.

Проще закупка и согласование с ИБ. Подтвержденная совместимость упрощает внутренние процедуры и помогает выполнить требования к закупке ПО из реестра.

Предсказуемость. Связку «Swarmica + Альт Сервер» проверили оба вендора, заказчику не нужно тестировать ее своими силами.

«Альт Сервер» 11 — операционная система с сетевыми службами и сервисами для развертывания и поддержки корпоративной серверной инфраструктуры. На базе «Альт Сервера» можно развернуть «Альт Домен» — программный комплекс для управления компьютерами и пользователями. Входит в Единый реестр российских программ (№ 1541).

Swarmica 6.x — платформа для технической поддержки сложных продуктов: ПО, инфраструктуры и оборудования. Объединяет хелпдеск, базу знаний, аналитику и ИИ-агентов в единой системе. Сочетает готовую функциональность коробочного решения с гибкостью собственной разработки: поддерживает low-code-настройки, Python, API и веб-хуки для реализации специфических процессов и интеграций. Помогает масштабировать поддержку, сохранять экспертизу команды и автоматизировать работу инженеров. Включена в Реестр российского ПО.