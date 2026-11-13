МИС Dental4Windows поддержала интеграцию с сервисом N3.Health СЭП

Медицинская информационная система Dental4Windows поддержала интеграцию с сервисом электронного подписания документов N3.Health СЭП от компании «ЭлНетМед». Решение позволит стоматологическим клиникам подписывать документы с пациентами в электронном виде непосредственно из привычной рабочей среды МИС, сокращая бумажный документооборот и время административных операций. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Dental4Windows (D4W) — это специализированная медицинская информационная система и CRM-платформа, предназначенная для комплексной автоматизации работы стоматологических клиник любого масштаба и являющаяся одним из лидеров в данной сфере. Система разработана компанией «Сентор Софтвер» и входит в Реестр российского ПО.

Интеграция МИС с сервисом N3.Health СЭП обеспечивает электронный документооборот между медицинской организацией и пациентом: подписание договоров, информированных добровольных согласий и иных документов с использованием электронной подписи. Клиники могут отправлять пациентам документы на подпись и получать подписанные экземпляры без переключения между несколькими системами. Подписание доступно через разные каналы: sms, приложение, мессенджер «Макс», чат-боты, сайт клиники.

МИС Dental4Windows также является давним партнером облачной платформы N3.Health по передаче данных в ЕГИСЗ. Клиники, работающие в МИС, могут в автоматическом режиме направлять сведения о случаях медицинского обслуживания и оказанной помощи в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения через официального оператора передачи данных.

Интеграция с платформой N3.Health по нескольким сервисам позволяет медицинской информационной системе полностью закрыть контур по электронному документообороту и обеспечить бесшовный обмен медицинскими данными между клиникой, пациентами и государственными системами.

«Интеграция с N3.Health СЭП – логичное продолжение нашего сотрудничества с платформой N3.Health. Мы стремимся, чтобы стоматологические клиники решали задачи цифровизации не за счет дополнительных приложений и сервисов, а непосредственно в МИС Dental4Windows: от ведения медицинской карты и передачи данных в ЕГИСЗ до юридически значимого электронного подписания документов с пациентами», – сказал Валерий Смирнов, генеральный директор компании «Сентор Софтвер».

«Dental4Windows – один из наших технологических партнеров по передаче данных в ЕГИСЗ. Подключение сервиса СЭП расширяет возможности стоматологий, использующих МИС: они могут выстроить удобный и защищенный электронный документооборот с пациентами, сохранив привычный сценарий работы врачей и администраторов в своей МИС», – сказала Дария Вольникова, коммерческий директор компании «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.