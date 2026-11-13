Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в спальных микрорайонах Твери

Более 5 тыс. человек, проживающих в современных новостройках Твери, смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на всей территории жилых комплексов «Феникс» и «Мичуринский». Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Оператор построил новую сетевую инфраструктуру в нескольких высокочастотных диапазонах LTE, которые отличаются увеличенной ёмкостью сети и высокими скоростями мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт — дата‑трафик в первую неделю ноября здесь вырос на 10% по сравнению с сентябрем.

Современные жилые комплексы, построенные с применением новейших технологий и материалов, расположены на пересечении Оснабрюкской и Дружинной, а также на пересечении Румянцева и Красина. В зону цифровых улучшений вошли множество объектов социального значения: детские сады, поликлиники, школа, аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи маркетплейсов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Высокие скорости интернета и надёжное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в спальных микрорайонах, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, передаёт чётче голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«Развитие Твери и активное строительство новых жилых комплексов требуют от нас оперативного расширения цифровой инфраструктуры. Новоселы и жители спальных микрорайонов — это традиционно самые активные пользователи мобильного интернета, на долю которых приходится значительный объем трафика. Строя и модернизируя базовые станции в этих локациях, мы не просто увеличиваем скорость передачи данных, но и обеспечиваем надежный технологический фундамент для комфортной жизни: от стабильной работы "умного дома" и быстрой оплаты коммунальных услуг до онлайн-обучения и качественного досуга в кругу семьи», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Твери.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

PostgreSQL без компромиссов: как получить горизонтальное масштабирование, более 5000 соединений и полноценный HTAP

Chrome и Firefox перестанут открывать еще 11 тысяч российских сайтов. Лишают SSL-сертификатов

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro

Дата-центры могут передать под временное управление за отказ резервировать мощности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще