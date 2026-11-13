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«МегаФон» обновил сеть в Воркуте

Жители и гости Воркуты получили более быстрый и устойчивый мобильный интернет. «МегаФон» завершил в Воркуте масштабную программу обновления сети: телеком-оборудование теперь уверенно выдерживает пиковые нагрузки, а скорость обмена данными достигает 100 Мбит/с.

Абонентам перемены заметны в привычных сценариях: теперь удобнее общаться по видеосвязи с близкими, смотреть фильмы и ролики в высоком качестве, меньше времени занимает отправка крупных файлов. После модернизации сигнал стал лучше проникать внутрь зданий, а оборудование получило большую пропускную способность. Благодаря этому сеть лучше справляется с наплывом пользователей в вечерние часы, когда многие горожане отдыхают после работы в онлайне.

Инженеры оператора модернизировали 17 телеком-объектов. Технической основой обновления стал рефарминг: значительную часть радиочастот, ранее занятых под третье поколение связи, специалисты переориентировали на современный стандарт 4G/LTE. Такой способ позволяет расширить возможности сети на уже действующих площадках без строительства новых объектов.

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Апгрейд затронул не только интернет-пользователей, но и любителей классических голосовых вызовов. Усиленное LTE-покрытие обеспечивает более широкую базу для звонков по технологии VoLTE. При активации этой функции в настройках телефона соединение устанавливается почти моментально, голос собеседника звучит максимально разборчиво, а интернет продолжал работать во время разговора.

«Цифровые сервисы давно не роскошь, а базовый минимум: воркутинцы так же, как и вся страна, заказывают товары на маркетплейсах, решают вопросы онлайн, смотрят кино и учатся в Сети. Для многих особенно важна стабильная возможность увидеть по видеосвязи родных, которые нередко живут за тысячу километров. Поэтому мы усилили инфраструктуру связи по всему городу, и работу в этом направлении продолжим в других городах республики», — отметила директор «МегаФона» в Республике Коми Елена Булай.

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