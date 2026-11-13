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Материнская плата Storex D32 G4/5 вошла в ЕРРРП Минпромторга России

Материнская плата Storex D32 G4/5 компании «Байт» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга России. Компания планирует использовать плату для создания новых конфигураций серверов и другого ИТ-оборудования под торговой маркой Storex. Об этом CNews сообщили представители компании «Байт».

Платформа предназначена для развития аппаратной базы компании и разработки систем для корпоративных и промышленных заказчиков. Работа с материнской платой позволяет определять характеристики оборудования на уровне его ключевых компонентов.

«Материнская плата – основа, от которой зависят возможности будущей системы. Развивая платформу Storex D32 G4/5, мы создаем базу для новых серверных решений. Для нас важно, чтобы эта работа давала практический результат - оборудование, которое отвечает задачам заказчиков и которое мы можем последовательно развивать и сопровождать», – отметил Константин Хабаров, генеральный директор компании «Байт».

На базе Storex D32 G4/5 компания намерена расширять линейку оборудования Storex с учетом требований заказчиков к конфигурациям и сопровождению систем.

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