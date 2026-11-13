Максим Радюков на CNews FORUM 2026: После ИИ-трансформации компаниям потребуется больше разработчиков, а не меньше

Потребность в разработчиках сохранится и после ИИ-трансформации бизнеса. Такой прогноз озвучил директор по информационным технологиям «Циана» Максим Радюков на CNews FORUM 2026.

По его оценке, с помощью ИИ можно будет создавать до 95% продуктов. При этом оставшиеся 5% потребуют высокой инженерной экспертизы. Роль специалистов будет смещаться от непосредственного написания кода к проектированию систем, управлению ИИ-агентами и обеспечению надёжности продуктов.

В «Циане» оценили влияние ИИ на производительность разработчиков до и после перестройки процессов. На первом этапе у 33% сотрудников производительность выросла более чем на 20%, у 46% осталась на прежнем уровне, а у 21% снизилась более чем на 20%. После внутренней работы доля сотрудников с ростом производительности более чем на 20% увеличилась до 41,4%, а доля тех, у кого она снизилась более чем на 20%, сократилась до 14,5%.

Сегодня ИИ используют 91% разработчиков компании, с его помощью создается 75% кода. При этом в «Циане» считают, что следующий этап трансформации — переход от инструментов, которые помогают отдельному специалисту писать код быстрее, к агентской модели разработки. В ней ИИ-агенты будут самостоятельно передавать задачи друг другу, а человек формулировать требования, контролировать ключевые этапы и проверять результат. Такой подход позволит сократить время от готовой спецификации до выхода продукта в продакшен — с недели до нескольких часов.

«Сам по себе доступ к ИИ не гарантирует рост эффективности. В первые месяцы после внедрения лицензий наша производительность снизилась. Рост начался только после того, как мы начали работать над культурой взаимодействия с ИИ, инструментами, безопасностью и платформой в целом. Роль сотрудников будет трансформироваться: ИИ работает как усилитель, а не как замена человека», — сказал Максим Радюков.