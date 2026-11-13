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Loginet: за октябрь на четверть больше перевозчиков начали работать с ЭТрН

Число транспортных компаний, работающих с электронными транспортными накладными (ЭТрН) на логистической платформе Loginet, за октябрь 2026 г. увеличилось на 25%. Количество созданных электронных накладных за тот же месяц выросло на 32%. Перевозчики расширяют использование электронных накладных в работе с грузовладельцами. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

Рост числа транспортных компаний, работающих с ЭТрН, сопровождается увеличением объемов электронного документооборота. Количество накладных, создаваемых на портале Loginet, продолжает расти. После увеличения в 5,6 раза в сентябре в октябре их число выросло еще на 32%. На последней неделе октября документов было сформировано на 26% больше, чем в первую неделю месяца.

Одним из факторов перехода перевозчиков на ЭТрН стали требования крупных грузовладельцев. Многие из них начали подготовку к электронному документообороту заранее, настроили интеграции с действующими учетными системами и пересмотрели порядок оформления перевозок. Транспортные подрядчики таких компаний переходят на электронные накладные вслед за заказчиками.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

«Драйвером перехода перевозчиков на ЭТрН во многом выступают сами грузовладельцы. Перевозчики активно перестраивают бизнес-процессы под разные системы документооборота. Но интеграция ЭДО — это только первый шаг. Чтобы исключить задержки, компаниям необходимо решить еще две важные задачи: четко разграничить ответственность участников и обеспечить оперативное внесение изменений в документы в ходе перевозки», — сказал Алексей Шаров, руководитель направления функциональных проектов Loginet.

Задержки при передаче и подписании ЭТрН увеличивают объем ручной работы. Сотрудники грузовладельцев и грузоперевозчиков отслеживают статусы документов, исправляют расхождения и повторно согласовывают накладные с контрагентами. При увеличении числа электронных накладных растет нагрузка на обработку и согласование документов. Часть этих операций компании могут автоматизировать за счет интеграции ЭДО, TMS и внутренних учетных системам. Это сокращает необходимость ручной проверки документов и упрощает обмен данными между участниками перевозки.

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