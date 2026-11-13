Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждый пятый ИТ-специалист хотел бы повысить доход после повышения в должности

Больше половины ИТ-специалистов (57%) сообщили о росте доходов за последние 1,5 года. Из них как минимум каждый пятый хотел бы дополнительного повышения зарплаты. Об этом CNews сообщили представители Selecty.

Размер повышения напрямую влияет на количество специалистов, которые сохраняют амбиции по росту зарплаты. Среди тех, у кого зарплата выросла до 10%, достигли желаемого уровня 56%. Прибавка в 11-20% удовлетворяет две трети респондентов (59%), повышение на 21-40% и более — четырех из пяти ИТ-специалистов (80%). Об этом говорят результаты исследования ИТ-аутсорсинговой компании Selecty, в котором приняли участие 1745 специалистов, занятых в сфере ИТ.

Даже среди тех, у кого уровень заработной платы упал, от 17% до 42% остаются довольны зарплатой.

У 15% участников опроса зарплата выросла на 10%, у 17% — на 11–20%. Еще 15% сообщили о прибавке на 21–40%, каждому десятому (10%) зарплату повысили более чем на 40%. У 31% опрошенных заработок остался прежним, остальные (12%) сообщили о его снижении.

Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty: «За годы активного роста ИТ-отрасли многие специалисты привыкли к регулярному пересмотру зарплат и росту, вне зависимости от влияния на реальные бизнес-показатели. Но сегодня работодатели продолжают активно пересматривать бюджеты, внедрять ИИ. Но далеко не все сотрудники в реальности ощутили эти изменения. Многие по инерции ожидают высокого роста доходов. При этом есть и те, кто остается удовлетворенным, даже несмотря на падение уровня зарплаты (от 17% до 42%)».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Размер повышения связан и с готовностью искать другую работу. Среди специалистов, чья зарплата выросла на 10%, 40% находятся в активном поиске. После прибавки на 11–20% таких 30%, на 21–40% — 25%, более 40% — 18%. Если зарплата за полтора года не изменилась, новую работу активно ищут 45% опрошенных.

Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty: «Дефицит кадров перестал быть проблемой для всего ИТ-рынка, но высококлассные специалисты по-прежнему востребованы. Поэтому профессионалы с активной позицией и высоким уровнем амбиций реже переживают за свои карьерные перспективы. Они продолжают следить за рынком труда и сравнивать предложения работодателей, даже если недавно получили повышение зарплаты. Если на рынке появляется возможность перейти на более интересный проект, получить больше ответственности или существенно вырасти в зарплате, они готовы ее рассмотреть. При этом чем значительнее последнее повышение, тем меньше стимулов искать новую работу».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов

Загадили все ядро. Суперкрутой разработчик Linux прекратил работу из-за обилия ИИ-кода

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2026

Власти банкротят майнинговую компанию бывшего министра связи России

Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний

В половине мира перестали работать Microsoft Outlook, Teams и Copilot

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще