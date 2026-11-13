Разделы

Безопасность
|

Исследование «Кода Безопасности»: компрометация учетных данных пока что страшнее ИИ

Российские организации больше всего опасаются программ-вымогателей, компрометации учетных данных и фишинга. Атаки с использованием искусственного интеллекта входят в топ-5 угроз, но пока не вызывают паники. При этом комплексная аналитика безопасности и Zero Trust остаются скорее планами, чем реальностью, следует из исследования компании «Код Безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Согласно данным опроса, наибольшее опасение у респондентов вызывает компрометация учетных данных (4,4 балла из 5). Следом идут программы-вымогатели и фишинг с социальной инженерией. Атаки с использованием ИИ замыкают топ-5 – искусственный интеллект уже вошел в число значимых угроз, но пока уступает «классике». Меньше всего участники опасаются атак на IoT/OT-устройства.

«Рынок демонстрирует зрелый подход: компании понимают, что точечные решения не закрывают риски комплексно, поэтому осторожно относятся к Zero Trust – это требует перестройки процессов, а не просто покупки продукта. Мы видим спрос на платформенный подход, где аналитика и защита конечных точек работают в связке, а не по отдельности», – сказали аналитики «Кода Безопасности».

Несмотря на понимание угроз, выстроить комплексную систему безопасности с аналитикой удается не всем. О внедрении Threat Intelligence сообщили лишь каждый пятый – 12% используют коммерческие платформы, 9% – собственную команду или фиды. Еще треть планируют внедрение, а примерно столько же затрудняются оценить необходимость такого инструмента.

При этом запрос на контекст растет. 63% респондентов считают полезным использование тактик и техник MITRE ATT&CK (как атакуют), половина – атрибуцию по APT или кампаниям (кто атакует), другая половина – географическую привязку (откуда атакуют). Это говорит о том, что бизнесу важен не просто факт обнаружения атаки, а понимание ее характера и источника.

Концепция Zero Trust пока остается скорее трендом, чем массовой практикой. Полностью внедрили ее лишь 2% респондентов, частичное внедрение (например, только для удаленного доступа) – у 14%. Большинство же (42%) пока только изучают концепцию и оценивают применимость, еще треть затруднились ответить. При этом в компаниях, которые уже внедряют Zero Trust, доля парольной аутентификации без второго фактора падает до 11% против 48% по общей выборке – что говорит о связи концепции с более строгими практиками аутентификации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Взломан судоходный гигант Maersk. Хакеры требуют грандиозный выкуп

Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ

Создан «стоп-кран» для ChatGPT на случай его выхода из-под контроля. Он срабатывает с задержкой 35 секунд

Аттестация как процесс: что приказ ФСТЭК № 117 меняет в эксплуатации облака

Positive Technologies кратно сократила сезонные убытки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще