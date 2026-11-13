Исследование «Кода Безопасности»: компрометация учетных данных пока что страшнее ИИ

Российские организации больше всего опасаются программ-вымогателей, компрометации учетных данных и фишинга. Атаки с использованием искусственного интеллекта входят в топ-5 угроз, но пока не вызывают паники. При этом комплексная аналитика безопасности и Zero Trust остаются скорее планами, чем реальностью, следует из исследования компании «Код Безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Согласно данным опроса, наибольшее опасение у респондентов вызывает компрометация учетных данных (4,4 балла из 5). Следом идут программы-вымогатели и фишинг с социальной инженерией. Атаки с использованием ИИ замыкают топ-5 – искусственный интеллект уже вошел в число значимых угроз, но пока уступает «классике». Меньше всего участники опасаются атак на IoT/OT-устройства.

«Рынок демонстрирует зрелый подход: компании понимают, что точечные решения не закрывают риски комплексно, поэтому осторожно относятся к Zero Trust – это требует перестройки процессов, а не просто покупки продукта. Мы видим спрос на платформенный подход, где аналитика и защита конечных точек работают в связке, а не по отдельности», – сказали аналитики «Кода Безопасности».

Несмотря на понимание угроз, выстроить комплексную систему безопасности с аналитикой удается не всем. О внедрении Threat Intelligence сообщили лишь каждый пятый – 12% используют коммерческие платформы, 9% – собственную команду или фиды. Еще треть планируют внедрение, а примерно столько же затрудняются оценить необходимость такого инструмента.

При этом запрос на контекст растет. 63% респондентов считают полезным использование тактик и техник MITRE ATT&CK (как атакуют), половина – атрибуцию по APT или кампаниям (кто атакует), другая половина – географическую привязку (откуда атакуют). Это говорит о том, что бизнесу важен не просто факт обнаружения атаки, а понимание ее характера и источника.

Концепция Zero Trust пока остается скорее трендом, чем массовой практикой. Полностью внедрили ее лишь 2% респондентов, частичное внедрение (например, только для удаленного доступа) – у 14%. Большинство же (42%) пока только изучают концепцию и оценивают применимость, еще треть затруднились ответить. При этом в компаниях, которые уже внедряют Zero Trust, доля парольной аутентификации без второго фактора падает до 11% против 48% по общей выборке – что говорит о связи концепции с более строгими практиками аутентификации.