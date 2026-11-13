hh.ru: работодатели разместили более 940 тысяч вакансий, а спрос на ряд специалистов вырос до 47% за месяц

В начале ноября 2026 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 940 тыс. вакансий. По данным аналитиков hh.ru, наибольшее количество предложений о работе по-прежнему приходится на массовые профессии: продавцов, водителей, менеджеров по продажам и рабочий персонал. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

При этом сравнение с началом октября 2026 г. показало, что работодатели активизировали поиск специалистов не только рабочих, но и офисных профессий. В отдельных направлениях количество вакансий увеличилось более чем на 40% за месяц.

Кого работодатели ищут чаще всего

Лидерами по количеству вакансий в начале ноября стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — более 84 тыс. предложений или порядка 9% от общего объема вакансий. Далее следуют водители и экспедиторы — 42,6 тыс. (4,5%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами — 42 тыс. (4,5%).

В число наиболее востребованных специалистов также вошли курьеры и почтальоны (почти 30 тыс. вакансий или 3,2%), разнорабочие (28,7 тыс.), электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (28,4 тыс.), упаковщики и комплектовщики (27,8 тыс.) а также повара, пекари и кондитеры (24,2 тыс.).

Таким образом, значительная часть предложений о работе по-прежнему сосредоточена в розничной торговле, транспорте, логистике и рабочих специальностях. Даже в условиях более сдержанного найма эти направления формируют существенный объем вакансий на рынке труда.

Сезонный спрос диктует новых лидеров

Аналитики hh.ru также выявили профессии, в которых число вакансий заметно увеличилось по сравнению с началом октября 2026 г. Один из наиболее выраженных приростов наблюдается у операторов котельных: количество вакансий увеличилось на 47%, достигнув 10,4 тыс. Вырос также спрос и на электромонтажников (+24%, до 28,4 тыс. вакансий). Работодатели также стали активнее искать маляров, штукатуров и отделочников: число предложений увеличилось на 22,4%, до 5,2 тыс. Заметное оживление найма наблюдается и в других направлениях. Например, количество вакансий для фармацевтов-провизоров выросло за месяц на 27%, до 5,7 тыс.

Спрос вырос и на офисных специалистов

Несмотря на более конкурентную ситуацию в ряде офисных профессий, некоторые работодатели расширили поиск сотрудников и в этих направлениях. Так, на 26% вырос спрос на гейм-дизайнеров, а зарплата достигла 157 тыс. руб. Также на 21% вырос спрос на менеджеров по компенсациям и льготам, медианный доход достиг 101,8 тыс. руб. Спрос на бизнес-тренеров вырос на 17%, при медианной зарплате 96,6 тыс. руб. Положительная динамика за месяц есть также у координаторов отделов продаж (+12%, медианная зарплата 80,1 тыс. руб.), специалистов по тендерам (+10%, медианная зарплата 97,6 тыс. руб.) и инженеров-конструкторов (+8,4%, доход 124,7 тыс. руб.).

«В конце года работодатели решают сразу несколько задач: обеспечивают текущую работу бизнеса, готовятся к зимнему сезону и планируют деятельность на следующий год. Поэтому мы видим увеличение спроса на специалистов из разных профессиональных направлений. Например, рост числа вакансий для операторов котельных может быть связан с началом отопительного сезона, а для электромонтажников — с необходимостью поддерживать работу оборудования и инфраструктуры. У специалистов по тендерам активизация найма может отражать подготовку закупочных процедур, а у менеджеров по компенсациям и льготам — работу компаний над бюджетами и системами вознаграждения на следующий год. При этом говорить о повсеместном росте спроса на персонал было бы неправильно. Рынок труда остается неоднородным: работодатели внимательнее подходят к найму и усиливают команды прежде всего там, где это необходимо для решения конкретных производственных и бизнес-задач. Однако даже в такой ситуации возможности для трудоустройства сохраняются как в массовых и рабочих, так и в отдельных офисных профессиях», – сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.