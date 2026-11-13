«Группа Астра» и Карачаево-Черкесия объединяют усилия для технологического суверенитета региона

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о заключении бессрочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с Министерством цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. Документ подписали директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов и министр цифрового развития КЧР Валерий Медовый. Партнерство призвано ускорить цифровую трансформацию республики, укрепить ее технологическую независимость и сформировать в регионе современную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений.

Ключевым практическим направлением совместной работы станет планомерный переход государственных и муниципальных структур республики на российское программное обеспечение в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и требованиями законодательства по импортозамещению. Для этого стороны определят пилотные зоны в исполнительных органах власти, органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях КЧР, где будут тестироваться программные продукты и решения отечественных разработчиков. Параллельно эксперты проведут комплексную оценку доли российского софта в различных отраслях экономики региона, сформируют целевые технологические и ИТ-ландшафты для ведомств и предприятий и выработают конкретные предложения по замещению зарубежных аналогов.

В регионе планируется открыть центры компетенций по изучению экосистемы продуктов «Группы Астра». Кроме того, соглашение предусматривает поддержку малых технологических компаний и вовлечение новых участников в кооперационные цепочки для совместной разработки российских программно-аппаратных комплексов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность и укрепить экономический потенциал Карачаево-Черкесии.

Специалисты «Группы Астра» и Минцифры КЧР совместно займутся актуализацией региональной стратегии и программы цифровой трансформации, а также проработкой отраслевых инициатив. Стороны организуют оценку защищенности государственных информационных систем республики, наладят регулярный обмен аналитикой для противодействия киберугрозам и проведут серию стратегических сессий с участием экспертного сообщества по вопросам искусственного интеллекта, управления на основе данных и достижения технологического суверенитета.

Фундаментом всех технологических изменений станет системная подготовка квалифицированных кадров для экономики данных региона. Партнеры запустят совместные образовательные, методические и исследовательские проекты, а также организуют программы обучения и повышения квалификации для школьных учителей и преподавателей вузов и колледжей республики. Такой подход позволит региону получить не только передовой отечественный софт, но и собственную сильную школу ИТ-специалистов, готовых эффективно развивать цифровую среду на местах.

«Настоящая цифровая трансформация начинается там, где передовые технологии встречаются с энергией людей, искренне увлеченных развитием своего края. Объединяя технологический опыт «Группы Астра» с потенциалом Карачаево-Черкесии, мы не просто заменяем зарубежный софт на отечественный, а закладываем прочный фундамент для экономики будущего. Важной частью нашего партнерства станет развитие экспертизы и кооперации внутри республики. Особое внимание мы хотим уделить, в том числе, вопросам стратегического планирования и кибербезопасности», – сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».