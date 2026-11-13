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ГК «Компьютеры и сети» стала официальным партнером WowNet

ГК «Компьютеры и сети» сообщила о получении сертификата официального партнера компании WowNet на территории Российской Федерации по всей линейке продукции производителя.

Партнерство расширяет возможности компании в области построения и модернизации корпоративных сетей. Благодаря собственным разработкам и полному циклу производства WowNet ГК «Компьютеры и сети» сможет предлагать заказчикам отечественные программно-аппаратные решения, в том числе для реализации сложных интеграционных проектов и создания управляемой сетевой инфраструктуры.

Статус официального партнера позволит ГК «Компьютеры и сети» расширить портфель российских сетевых решений, повысить гибкость при подборе оборудования под задачи заказчиков и предложить дополнительные возможности для реализации проектов импортозамещения. Программное обеспечение WowNet включено в Единый реестр российского ПО, что делает решения производителя особенно актуальными для организаций, ориентированных на использование отечественных технологий.

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