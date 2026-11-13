Eltex запускает новые модели IP-камер

Eltex расширяет ассортимент профессиональных IP-камер. За последний год компания расширила линейку оборудования для видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Один из приоритетов – качество изображения в условиях, которые сложно контролировать: при встречной засветке, недостаточном освещении или значительном расстоянии до объекта наблюдения. Например, купольная антивандальная SV-BB331-E4D получила 4 МП матрицу формата 1/1,8", аппаратный True WDR и объектив с горизонтальным углом обзора 110°. Камера поддерживает ИК-подсветку, встроенную аналитику и подключение внешних устройств через аудио- и тревожные интерфейсы.

В линейке также представлена купольная антивандальная IP-камера SV-BA331-E4C, цилиндрические SV-BA301-E и SV-BA301-E rev.B, купольные (шар в стакане) SV-BA314-E и SV-BA314-E rev.B. Разные исполнения позволяют подбирать оборудование для внутренних помещений, открытых территорий, проходных, складов и промышленных объектов.

Следующим этапом развития линейки стали две цилиндрические камеры с вариофокальными объективами – SV-BB341Z-E2B и SV-BB341Z-E4D. Обе модели оснащены объективами с диапазоном фокусных расстояний 2,7–13,5 мм, которые позволяют настраивать угол обзора под конкретную зону наблюдения без замены камеры.

Модель SV-BB341Z-E2B с разрешением 2 МП оснащена матрицей 1/2,8" и обеспечивает регулировку горизонтального угла обзора от 108° до 30°. SV-BB341Z-E4D получила более крупную матрицу 1/1,8" с разрешением 4 МП и диапазоном углов обзора от 110° до 45°. Обе камеры поддерживают аппаратную технологию True WDR, ИК-подсветку дальностью до 80 метров и грозозащиту. Металлический корпус IP67 и рабочий диапазон температур от −40 до +60 °C позволяют использовать оборудование на открытых территориях.

Отдельное внимание уделено встроенной видеоаналитике. Новые камеры обнаруживают лица и силуэты людей, фиксируют пересечение виртуальных линий и границ периметра, регистрируют акустические события и перекрытие обзора.

«На рынке видеонаблюдения до сих пор распространен подход, когда камеры сравнивают прежде всего по мегапикселям и цене. Для корпоративного заказчика такой выбор может оказаться ошибочным Eltex рассматривает IP-камеру не только как источник видеопотока, но и как элемент комплексной системы безопасности. Камеры могут работать в связке с платформой EVI – так мы объединяем видеонаблюдение, работу с архивом, серверную видеоаналитику и контроль доступа. Например, распознавание лиц и автомобильных номеров может использоваться для автоматизации пропускных сценариев, а события аналитики – для оперативного поиска записей и реагирования на нарушения. Поддержка ONVIF позволяет интегрировать камеры Eltex и в системы сторонних производителей», – сказала Ольга Нагорнова, менеджер по продукту направления Media Eltex.

Новые разработки дополняют уже доступную линейку оборудования, которую заказчики могут оценить в собственной инфраструктуре. IP-камеры Eltex и платформа EVI предоставляются для бесплатного тестирования. Компания делает ставку на практическую проверку решений: именно на реальном объекте можно определить, насколько выбранная оптика, алгоритмы аналитики и архитектура системы соответствуют задачам безопасности.