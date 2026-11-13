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Эксперты ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2026

12 ноября 2026 года в Москве прошел «CNews Forum 2026: Информационные технологии завтра». ЛАНИТ выступил официальным партнером мероприятия. Эксперт LANDEV AI выступил в секции «Искусственный интеллект и большие данные». На выставке команды LANDEV AI и bpm показали свои платформы и продукты для управления ИИ-сервисами и ИИ-разработки.

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Артем Сусеков, эксперт по внедрению гибких методологий разработки LANDEV AI департамента корпоративных систем ЛАНИТ, представил доклад «Легко начать, трудно внедрить, невозможно отказаться». Он разобрал шесть уровней зрелости компании в работе с ИИ и следующий шаг для каждого. Шкала начинается с позиции «нам еще рано» и заканчивается ситуацией, когда ИИ становится ядром бизнеса. По словам спикера, чаще всего ИИ не окупается, когда компания перепрыгивает ступень. Например, запускает ИИ-агентов, хотя за ИИ пока никто не отвечает, или строит платформу, когда ни одно решение еще не работает в продакшене.

Отдельно Артем остановился на пилотах. Чтобы пилот не превратился в «пилот для отчета», проблему нужно сформулировать раньше выбора модели, а метрику и критерий остановки определить до старта. Замерять результат стоит на собственных данных компании. Когда решений становится несколько, на первый план выходит операционная модель. Кто владелец модели, кто отвечает за решение, чей КПЭ считается в рублях – без ответов на эти вопросы ИИ живет отдельно от бизнеса.

Эффект от ИИ спикер предложил считать в деньгах и сравнивать с реальным ручным процессом, ведь человек тоже ошибается. В условном примере сотрудник за три часа корректно обрабатывает 27 документов. Связка ИИ и человека, который проверяет только спорные случаи, за то же время успевает обработать около 300.

Для зрелых компаний Артем отметил другую ловушку – желание построить все самим. Собственную разработку он советует оставить для задач, в которых компания отличается от конкурентов. Типовые задачи быстрее и дешевле закрыть готовыми продуктами.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

В завершение слушатели получили шесть вопросов для самодиагностики, которые помогут определить вектор развития ИИ в организации. Среди них – сколько сотрудников пользуются ИИ в личных аккаунтах, сколько в рублях стоит процесс, который хотят автоматизировать, и что сломается, если завтра выключить ИИ. Если на какой-то вопрос нет ответа, это и есть следующий шаг для компании.

На стенде команда LANDEV AI показала основные продукты на основе платформы: ИИ-шлюз, который дает сотрудникам единый доступ к языковым моделям в контуре компании, систему для интеллектуальной обработки документов Semantic и решение «Первая линия», которое закрывает типовые обращения в поддержку по базе знаний клиента. Специалисты помогали посетителям понять, на каком уровне зрелости находится их организация и с какого продукта имеет смысл начать.

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