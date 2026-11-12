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«Яндекс» инвестировал в безопасность поездок на самокатах 1 млрд рублей за пять лет

Сервис аренды самокатов «Яндекс Go» представил третий комплексный отчет по безопасности. В нем подводятся итоги сезона-2026 и пяти лет работы. В 2026 г. сервис запустил технологию фотоконтроля возраста по всей России, а число происшествий на 100 тыс. поездок снизилось на 30% по сравнению с 2025 г. За пять лет «Яндекс» инвестировал в безопасность поездок на самокатах 1 млрд руб.: разработал собственный самокат и технологии контроля скорости, обучал пользователей и помогал городам развивать инфраструктуру для самокатов и велосипедов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Итоги за пять лет

За пять лет сервис ввел 4,49 тыс. медленных и запретных зон в парках и других оживленных местах. В медленных зонах самокат автоматически замедляется, в запретных — останавливается. Тем, кто ездит неаккуратно, сервис устанавливает лимит в 20 км/ч или ограничивает доступ к аренде. «Яндекс» также разработал собственный самокат: короткая платформа затрудняет поездки вдвоём, упор помогает сохранять равновесие при манёврах, а боковые огни мигают при торможении, предупреждая окружающих.

Обучение безопасному вождению за пять лет прошли 12 млн пользователей — онлайн и на очных занятиях. Компания также обустраивала парковки для самокатов и помогала развивать велоинфраструктуру городов.

Итоги сезона-2026

По данным «Яндекс Go», число происшествий на 100 тыс. поездок в 2026 г. снизилось на 30% по сравнению с 2025 г. За нарушения правил аренды «Яндекс Go» назначил около 120 тыс. штрафов. Из них 62% пришлось на неправильную парковку, 21% — на поездки вдвоём, 10% — на управление самокатом несовершеннолетним.

В сезоне-2026 сервис усилил меры, которые помогают не допускать детей и подростков к аренде. Во всех 190 городах присутствия заработала технология фотоконтроля возраста. Чтобы подтвердить совершеннолетие, пользователь загружает селфи, а при необходимости — снимок паспорта. За сезон такой запрос получили 1,15 млн человек. Из них для 751 тыс. доступ пока остаётся закрытым — они не прошли проверку или не прислали документы.

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С сентября в Подмосковье обязательна проверка возраста через «Госуслуги», а в Санкт-Петербурге ее начали тестировать. В обоих регионах этим способом подтверждения возраста уже воспользовались 100 тыс. человек. В Москве продолжает действовать обязательная проверка через Mos ID, которая в 2026 г. помогла не допустить к аренде 50 тыс. пользователей. Это более чем вдвое превышает показатель 2025 г.

В 2027 г. «Яндекс Go» планирует ввести проверку возраста через «Госуслуги» и в других городах России, а также добавить альтернативные способы подтверждения, например через Mах. Сервис также поможет регионам планировать развитие велоинфраструктуры на основе данных о поездках.

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