VK Tech выпустила новую версию платформы корпоративного ИИ VK AI Space. Версия VK AI Space 26.3 объединяет семь модулей для создания и использования ИИ-инструментов в бизнесе. Теперь компании могут на одной платформе подключать языковые и мультимодальные модели, работать с корпоративными базами знаний, создавать ИИ-агентов и мультиагентные сценарии, проверять качество их работы и настраивать механизмы безопасности. Платформу можно развернуть на собственном оборудовании и использовать без доступа к интернету. Об этом CNews сообщил представитель VK.

VK AI Space позволяет компаниям создавать сервисы на основе ИИ под собственные бизнес-процессы. Заказчик может использовать готовые компоненты платформы совместно или по отдельности — в зависимости от задач и сценариев внедрения. Агенты могут не только отвечать на вопросы сотрудников и клиентов, но и выполнять действия в корпоративных системах: обращаться к API, работать с базами данных, файлами и другими инструментами. Это позволяет автоматизировать прикладные задачи и создавать многошаговые сценарии с помощью инструментов VK AI Space.

Компания может проверять ответы агентов на тестовых наборах данных, ограничивать доступные им действия и настраивать проверку запросов, ответов и вызовов инструментов. Если операция требует участия человека, агент может приостановить выполнение и запросить подтверждение сотрудника. Ролевое управление доступом, квоты и журнал аудита помогают контролировать использование платформы на уровне организации.

Версия 26.3 прошла испытания по утвержденной программе и методике, включая проверку работы без внешнего сетевого доступа.

«Мы хотим, чтобы корпоративный ИИ стал для компаний инструментом повседневной работы: помогал решать новые задачи и автоматизировать привычные процессы. Поэтому не только предоставляем пользователям возможности генеративного ИИ, но и создаем условия для его полноценного внедрения: обеспечиваем стабильность работы, управляемость и соответствие корпоративным требованиям. VK AI Space позволяет внедрять ИИ с учетом особенностей собственной инфраструктуры и бизнес-процессов компаний», — сказал директор по ИИ-продуктам VK Tech Роман Стятюгин.

VK AI Space развивается с начала года. На платформе уже есть навыки, мультиагентные сценарии, многоуровневая память, хуки и библиотеки готовых компонентов.