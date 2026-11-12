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VK Tech выпустила новую версию платформы корпоративного ИИ VK AI Space

VK Tech выпустила новую версию платформы корпоративного ИИ VK AI Space. Версия VK AI Space 26.3 объединяет семь модулей для создания и использования ИИ-инструментов в бизнесе. Теперь компании могут на одной платформе подключать языковые и мультимодальные модели, работать с корпоративными базами знаний, создавать ИИ-агентов и мультиагентные сценарии, проверять качество их работы и настраивать механизмы безопасности. Платформу можно развернуть на собственном оборудовании и использовать без доступа к интернету. Об этом CNews сообщил представитель VK.

VK AI Space позволяет компаниям создавать сервисы на основе ИИ под собственные бизнес-процессы. Заказчик может использовать готовые компоненты платформы совместно или по отдельности — в зависимости от задач и сценариев внедрения. Агенты могут не только отвечать на вопросы сотрудников и клиентов, но и выполнять действия в корпоративных системах: обращаться к API, работать с базами данных, файлами и другими инструментами. Это позволяет автоматизировать прикладные задачи и создавать многошаговые сценарии с помощью инструментов VK AI Space.

Компания может проверять ответы агентов на тестовых наборах данных, ограничивать доступные им действия и настраивать проверку запросов, ответов и вызовов инструментов. Если операция требует участия человека, агент может приостановить выполнение и запросить подтверждение сотрудника. Ролевое управление доступом, квоты и журнал аудита помогают контролировать использование платформы на уровне организации.

Версия 26.3 прошла испытания по утвержденной программе и методике, включая проверку работы без внешнего сетевого доступа.

«Мы хотим, чтобы корпоративный ИИ стал для компаний инструментом повседневной работы: помогал решать новые задачи и автоматизировать привычные процессы. Поэтому не только предоставляем пользователям возможности генеративного ИИ, но и создаем условия для его полноценного внедрения: обеспечиваем стабильность работы, управляемость и соответствие корпоративным требованиям. VK AI Space позволяет внедрять ИИ с учетом особенностей собственной инфраструктуры и бизнес-процессов компаний», — сказал директор по ИИ-продуктам VK Tech Роман Стятюгин.

VK AI Space развивается с начала года. На платформе уже есть навыки, мультиагентные сценарии, многоуровневая память, хуки и библиотеки готовых компонентов.

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