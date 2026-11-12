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В Башкирии усилили связь для любителей горнолыжного отдыха

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в популярном туристическом кластере вблизи озера Банного. Дополнительную телеком-инфраструктуру для гостей санаториев, баз отдыха и «горнолыжек» на границе Башкирии и Челябинской области запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба оператора ввела новые базовые станции в деревне Зеленая Поляна Абзелиловского района. Расширение покрытия позволило усилить сигнал связи на территории лечебных корпусов, гостевых домов, прогулочных зон, а также дороги к горнолыжным склонам. Инженеры задействовали здесь сразу несколько диапазонов частот, чтобы обеспечить достаточную емкость сети для большого числа абонентов и среднюю скорость загрузки данных 45 Мбит/c. Максимальная достигает 100 Мбит/c.

«Банное традиционно входит в число наиболее востребованных зимних курортов страны. Как показывают наши большие данные, сюда активно приезжают не только башкортостанцы и челябинцы, но и лыжники и сноубордисты из Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Татарстана и ХМАО-Югры. Дополнительные объекты связи позволят отдыхающим пользоваться цифровыми сервисами без задержек и зависаний в часы пиковых нагрузок во время предстоящего высокого сезона», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Максим Загинай.

Оператор системно улучшает покрытие в туристических локациях республики. Ранее технические специалисты компании расширили телеком-инфраструктуру в старинном селе Николо-Березовке, привлекающего жителей и гостей региона архитектурой XIX века.

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