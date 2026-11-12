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В Astra Automation ИИ-агенты могут запускать сценарии автоматизации

«Группа Астра» выпустила обновление платформы Astra Automation 2.1-upd1. В него вошел MCP-сервер, через который корпоративные ИИ-агенты могут запускать сценарии автоматизации ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Automation выступает доверенным слоем между ИИ и ИТ-инфраструктурой. Вместо прямого бесконтрольного доступа к системам агент использует возможности платформы. Благодаря этому ИИ можно подключать к инфраструктурным задачам, сохраняя контроль над выполнением операций.

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Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Например, если у команды есть сценарий проверки конфигурации серверов, инженер может поручить ИИ-агенту запустить его через платформу.

«При подключении ИИ к управлению инфраструктурой важно определить, какие действия ему разрешены и как контролируется их выполнение. Мы выстраиваем понятное разделение ответственности: ИИ помогает принимать решения, а Astra Automation обеспечивает исполнение через проверенные сценарии. Компания может делегировать агенту задачи автоматизации, сохраняя контроль над изменениями в инфраструктуре», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».

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