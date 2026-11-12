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Спрос на видеонаблюдение в Кировской области вырос в 2,5 раза

МТС проанализировала спрос на услуги видеонаблюдения среди организаций Кировской области. По итогам 10 месяцев 2026 г. объем продаж таких решений вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшая доля спроса приходится на государственный сектор — 49%, далее следуют некоммерческие организации (28%), крупный бизнес (12%) и малый и средний бизнес (11%). При этом наиболее активную динамику роста демонстрируют производственные предприятия и застройщики. В государственном сегменте системы видеонаблюдения используются в проектах по мониторингу лесных территорий.

Одним из самых быстрорастущих направлений в Кировской области также является обслуживание и модернизация уже существующей инфраструктуры систем видеонаблюдения. Если ранее компании чаще заказывали установку систем «с нуля», то сегодня бизнес активно инвестирует в обновление оборудования: замену устаревших камер, модернизацию серверного оборудования и замену структурированных кабельных систем.

«Кировская область — регион с мощным промышленным и ресурсным потенциалом, и запрос на цифровизацию здесь растет опережающими темпами. Мы видим, что видеонаблюдение окончательно переросло этап простой "картинки для охраны" и становится неотъемлемой частью бизнес-процессов: от контроля цепочек поставок до мониторинга удаленных объектов. Для нас важно не просто реагировать на текущий спрос, а предлагать клиентам масштабируемые и гибкие решения, которые позволят бизнесу и государственным структурам региона повышать свою операционную эффективность и уверенно смотреть в будущее», – отметил директор филиала МТС в Кировской области Алексей Козин.

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