«Софтлайн Решения» помогла обеспечить защиту мобильных устройств сотрудников Melon Fashion Group на базе UEM SafeMobile

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для ритейлера Melon Fashion Group. На базе российской платформы управления корпоративными устройствами UEM SafeMobile организован безопасный мобильный доступ к корпоративным сервисам и приложениям. Заказчик получил централизованное управление устройствами, минимизируя риски утечек конфиденциальной информации и несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания обратилась в «Софтлайн Решения», чтобы подобрать ПО для обеспечения безопасности мобильных устройств. В список ключевых требований входили наличие продукта в Реестре отечественного ПО и контейнеризация (BYOD) с разделением личных и рабочих данных на смартфонах сотрудников и запретом копирования корпоративной информации. Кроме того, был важен режим «киоска», то есть возможность жестко ограничить функционал корпоративных устройств до одного рабочего приложения.

Эксперты «Софтлайн Решений» организовали аудит ИТ-инфраструктуры заказчика и провели конкурентный анализ рынка. С учетом требований компании они предложили российскую UEM-платформу SafeMobile. По итогам пилотного проекта было принято решение о полноценном внедрении. На данном этапе работы проходили в формате коллаборации команды «Софтлайн Решений» и ИТ-специалистов заказчика.

Эксперты «Софтлайн Решений» помогли с настройкой серверной части, разработкой пресетов. Экспертиза инженеров «Софтлайн Решений» позволила ускорить переход на новое ПО, оптимизируя ресурсы. В частности, речь идет о сетевых настройках, пробросе портов. В результате внедрения платформы обеспечиваются мгновенная инвентаризация мобильных устройств и их мониторинг 24/7, централизованное управление приложениями.

«Проект стал для нас важным этапом в рамках повышения уровня защищенности ИТ-инфраструктуры. Наши сотрудники получают удобный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам с мобильных устройств. Совместно с компанией «Софтлайн Решения» и UEM SafeMobile мы обеспечили высокий уровень защиты корпоративных данных», – сказал Александр Никитин, руководитель группы серверных администраторов «Отдела ИТ-инфраструктуры» Melon Fashion Group.

«Успешной реализации проекта в сжатые сроки способствовали четкие требования Melon Fashion Group и слаженное взаимодействие всех сторон. Команда «Софтлайн Решений» поделилась накопленной экспертизой в ходе внедрения платформы, помогая клиенту выстроить процессы согласно лучшим практикам. Мы признательны заказчику за доверие», – сказала Зарина Гергаулова, аккаунт-менеджер «Софтлайн Решений» (ГК Softline).

«Проект в Melon Fashion Group показывает, как вендор и интегратор дополняют друг друга: «Софтлайн Решения» хорошо знают инфраструктуру и процессы заказчика, разработчик отвечает за платформу и ее развитие. Для парка такого масштаба централизованное управление дает ощутимый эффект. При этом сотрудники работают с личных смартфонов, и корпоративные данные на них надежно отделены от личных», – сказал Евгений Жилин, руководитель пресейл департамента SafeMobile.