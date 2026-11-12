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Соберите свой «Портфель слов»: «Альфа-Капитал» запускает новую игру

УК «Альфа-Капитал» представляет «Портфель слов» — новую игру в личном кабинете. Участникам предстоит собирать слова на время, находить финансовые термины и соревноваться за места в рейтинге. Помогать им будет уже знакомый маскот компании — Гаврюша, который объяснит сложные инвестиционные понятия простым языком.

После приключений в Капитал Сити Гаврюша решил сменить обстановку и взялся за матчасть. Теперь вместо препятствий — буквенные головоломки, а вместо забега — три раунда на время, в которых пригодятся внимательность, скорость реакции и богатый словарный запас.

Правила просты: игрокам необходимо соединять соседние буквы на поле, составляя из них слова. Каждая партия состоит из трех раундов по 60 секунд, причем с каждым раундом игровое поле увеличивается. Чем длиннее слово, тем больше очков можно получить, а специальные клетки с множителями х2, х3 и х4 позволяют дополнительно увеличить результат.

Во втором раунде участникам предстоит найти спрятанный среди букв финансовый термин — за это начисляется дополнительный множитель ×2. После сыгранной партии Гаврюша объяснит значение термина, а новое слово появится в личном словаре игрока. В третьем раунде нужно выполнить специальное задание Гаврюши, чтобы заработать игровые монеты. В сезонном рейтинге учитывается лучший результат одной полностью завершенной партии.

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Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Проверить свои знания можно в специальном режиме «Финансовый блиц». Участникам предстоит ответить на три вопроса о финансах, выбрав правильный вариант из четырех предложенных. На каждый ответ отводится 20 секунд, а за успешное прохождение блица игроки получат дополнительную энергию для запуска новых партий. Она расходуется при запуске каждой партии и постепенно восстанавливается. Пополнить запас игровых ресурсов можно и в разделе «Задания»: за их выполнение участники смогут заработать монеты, подсказки, дополнительную энергию и попытки для «Финансового блица».

«Альфа-Капитал» продолжает развивать геймификацию как инструмент финансового просвещения, превращая знакомство с инвестиционными понятиями в увлекательный интерактивный опыт. Теперь изучать финансовые термины можно буквально играючи — собирая слова, проходя испытания и соревнуясь с другими участниками. Присоединяйтесь к игре, пополняйте свой финансовый словарь и поборитесь за место в рейтинге!

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