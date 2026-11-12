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«Систэм Электрик» запустила три новых онлайн-курса об ИТ-инфраструктуре на платформе Learning4U

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске трех новых онлайн-курсов для партнеров на платформе Learning4U. Программы посвящены решениям для мониторинга аккумуляторных батарей, окружающей среды и инженерной инфраструктуры центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Вводный курс по линейке SystemeBMU знакомит с ключевыми возможностями решения для мониторинга аккумуляторных батарей в составе источников бесперебойного питания. Продолжительность обучения составляет около 30 минут.

Курс по линейке SystemeBotz предназначен для изучения возможностей мониторинга окружающей среды и физической безопасности в ЦОД и серверных помещениях. Обучение занимает около 20 минут.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Курс по линейке DC Guard посвящен системе мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД и серверных помещений. Слушатели ознакомятся с функционалом, принципами внедрения и лицензирования, а по итогам освоят основные принципы функционирования и настройки решения. Продолжительность курса – около часа.

Все материалы подходят как для технических, так и для коммерческих специалистов. По итогам прохождения предусмотрено тестирование, при успешной сдаче которого выдается официальный именной сертификат. Курсы предоставляются на безвозмездной основе.

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