Школьница из Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создала умный очиститель воздуха

Ученица ИТ-класса московской школы № 2120 Вероника Беркута разработала прототип умного очистителя воздуха, который сам оценивает качество воздуха в помещении и регулирует интенсивность очистки. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Вероника создала устройство, которое не просто прогоняет воздух через фильтр, а «понимает», насколько тот загрязнен, и сам решает, как лучше его очистить.

Идея отличалась от привычных бытовых приборов: устройство должно было работать автономно, без постоянного контроля со стороны человека. Оно самостоятельно оценивает качество воздуха, учитывает температуру и влажность, а затем гибко управляет скоростью вентилятора, чтобы не тратить лишнюю энергию и при этом эффективно справляться с загрязнением.

Сначала Вероника изучила техническую литературу по микроконтроллерам и датчикам качества воздуха, затем проанализировала существующие аналоги. Она заметила, что даже у продвинутых моделей есть свои нюансы — например, функция ионизации, которая при определенных условиях может навредить, или отсутствие гибкой подстройки под уровень загрязнения. Это укрепило ее уверенность: есть пространство для собственного, более продуманного решения.

«Мне хотелось сделать прибор, который не просто работает по кнопке, а сам понимает, что происходит в комнате. Если воздух чистый — зачем гонять вентилятор? Если грязный — нужно прибавить мощность. Я собирала его по частям: сначала разбиралась с датчиками, потом с кодом, потом с корпусом. Самым сложным было заставить все это работать вместе и не сойти с ума, когда что-то не срабатывало с первого раза», — сказала Вероника Беркута.

Работа над проектом проходила в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА. Преподаватель технопарка помогал выстраивать ход рассуждений, грамотно проверять гипотезы и заранее выявлять уязвимые места в конструкции. Именно благодаря такой наставнической поддержке Вероника не просто соединяла детали по схеме, а осваивала инженерное мышление — училась соотносить возможности компонентов с поставленными задачами и продумывать разные варианты работы устройства.

«Вероника пришла с идеей, но не с готовым решением. Мы вместе разбирали, как работает каждый датчик, почему один фильтр лучше другого, как не ошибиться при сборке. Она задавала очень правильные вопросы — не "как мне это сделать", а "почему это работает именно так". Именно это отличает инженера от человека, который просто собирает конструктор», — сказал Анатолий Горшков, наставник проекта, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Технически устройство построено вокруг микроконтроллера, который собирает и обрабатывает данные с датчиков. Один датчик измеряет уровень мелких частиц в воздухе, другой — температуру и влажность. Вся информация выводится на компактный дисплей, чтобы пользователь мог видеть текущие параметры. Управление вентилятором реализовано так, чтобы плавно регулировать скорость вращения в зависимости от степени загрязнения. Если воздух чистый, вентилятор остается выключенным; если уровень пыли растет, устройство само подбирает нужную интенсивность очистки. Корпус Вероника спроектировала в специальной программе и распечатала на 3D-принтере — так проект стал не только функциональным, но и визуально завершенным.

«История Вероники — это пример того, как школьный проект вырастает в серьезное инженерное решение. Мы в РТУ МИРЭА стремимся создавать среду, где у ребят есть возможность пробовать, ошибаться и доводить свои идеи до работающего результата. И такие проекты показывают, что наши ученики готовы решать задачи, которые действительно важны для людей — будь то чистота воздуха в доме или что-то более сложное. Мы гордимся такими ребятами и уверены, что их идеи найдут свое место в науке и инженерии», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.