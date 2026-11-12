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Rutube запустил собственную рекламную платформу

Rutube объявил о запуске Rutube Ads — рекламной платформы, полностью построенной на собственных технологиях для управления видеорекламой. Она объединяет AdTech-решения Rutube и использует машинное обучение для оптимизации размещений и умного управления рекламными кампаниями. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Рекламодатели и агентства получают возможности таргетинга с учетом контентных предпочтений пользователей, а также готовые инструменты аналитики и верификации. На сегодняшний день через платформу уже проходит более 70% прямых рекламных размещений видеосервиса.

Рекламная платформа учитывает контентные предпочтения пользователей, особенности просмотра видео и релевантность рекламы конкретному контенту. Это позволяет повышать эффективность размещений и делать рекламу более органичной для зрителей. Рекламная платформа Rutube позволяет управлять кампаниями, использовать кросс-девайсный подход для настройки частоты показов на всех устройствах пользователя, а также определять, какую рекламу, когда и в каком контенте показывать. При этом правила показа рекламы настраиваются индивидуально для каждого пользователя с учетом его особенностей потребления контента.

Для управления кампаниями используются технологии машинного обучения: они оптимизируют размещения с учетом характеристик целевой аудитории и задач рекламодателя. При настройке показов учитываются паттерны видеопотребления, пользовательские данные, библиотека видео и контентные категории. По мере проведения кампаний система обучается и совершенствует настройки с учетом полученных результатов и поставленных целей. Рекламная инфраструктура Rutube также включает собственный видеоплеер и платформу данных.

Платформа интегрирована с внешними системами верификации и аналитическими панелями, представленными на рынке. Это позволяет рекламодателям получать необходимые данные об эффективности размещений непосредственно в рекламном кабинете.

«Реклама — ключевая бизнес-модель монетизации Rutube, и благодаря ей мы зарабатываем вместе с авторами и владельцами контента. Эффективность видеорекламы во многом зависит от точности таргетинга, учета пользовательских предпочтений и соответствия рекламного сообщения просматриваемому пользователем контенту. Поэтому мы сделали ставку на собственные технологии: платформу данных, плеер и инфраструктурный стек. Объединение этих решений в Rutube Ads позволяет нам самостоятельно управлять рекламной инфраструктурой и развивать новые продукты с учетом потребностей рынка. Уже с ноября мы перевели на собственную платформу более 70% прямых рекламных размещений видеосервиса. Все новые форматы, инструменты и видеоинвентарь мы будем развивать уже на единой технологической платформе», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Rutube Ads предоставляет доступ к рекламному инвентарю видеосервиса на всех устройствах — в веб-версии, мобильных приложениях и на Smart TV. Рекламодатели получают возможность взаимодействовать с аудиторией Rutube, которая в среднем превышает 80 млн пользователей в месяц. При этом таргетинг и частота показов настраиваются на уровне пользователя, а не отдельного устройства.

Уже сейчас благодаря платформе доступны все действующие форматы размещения рекламы на видеосервисе, а в 2027 г. на этой технологической основе будут развиваться новые продукты. Доступные инструменты позволяют решать широкий спектр маркетинговых задач — от повышения узнаваемости бренда до привлечения аудитории на ресурсы рекламодателей. Решение ориентировано на всех участников рынка — крупные бренды, рекламные агентства, малый и средний бизнес, а также технологических партнеров и онлайн-платформы.

Возможности рекламной платформы не ограничиваются видеосервисом Rutube. Владельцы приложений, производители устройств и разработчики операционных систем Smart TV могут встроить в свои сервисы плеер и рекламные инструменты Rutube. Так рекламодатели получают управление рекламой и за пределами видеоплатформы с одинаковой эффективностью.

Запуск Rutube Ads стал следующим этапом развития рекламного направления Rutube. Ранее видеосервис расширил линейку рекламных продуктов, включая новые баннерные форматы, а также развивал собственные технологии управления рекламными показами и работы с данными. Теперь эти решения объединены в единую инфраструктуру, которая расширяет возможности рекламодателей и укрепляет технологическую независимость Rutube.

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