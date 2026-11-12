«Руцентр» и ТЦИ: иностранные ЦС отозвали 11 тыс. SSL-сертификатов у российских компаний

С июля 2026 г. иностранные удостоверяющие центры отозвали 10974 SSL/TLS-сертификатов у российских компаний, с отзывом столкнулись около 1,3 тыс. организаций. В «Руцентре» подчеркивают, что отсутствие компании в санкционных списках не гарантирует сохранность сертификата, так как подать обращение в удостоверяющий центр с требованием отозвать тот или иной сертификат по санкционным причинам может любой, а процедура проверки оснований для отзыва иногда допускает ошибки. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Крупнейшие волны отзывов пришлись на сертификаты удостоверяющих центров GlobalSign и HARICA: всего было отозвано 4830 японских сертификатов GlobalSign, 3456 — греческих HARICA, 930 — итальянских Actalis и других зарубежных удостоверяющих центров. В октябре отозвано 108 сертификатов, из них 24 — wildcard (SSL/TLS-сертификат, который защищает основной домен и все его поддомены первого уровня с помощью одного сертификата).

В «Руцентре» пояснили, что отсчет времени до отзыва начинается либо с попадания компании в санкционные списки, либо с обращения третьих лиц с жалобой. Комплайнс удостоверяющего центра обязан реагировать на обращения пользователей и выполнять процедуры, а если отзыв уже был, ситуация сильно осложняется. Под риски попадают те компании, которые включены в санкционные списки ЕС и США. Эксперты «Руцентра» также обратили внимание, что последний крупный санкционный список Евросоюза, опубликованный в октябре 2026 г., содержал данные об основном доменном имени в каждой записи о компании. Ранее ключевой домен не был обязательным элементом описания компании.

«Первые волны отзывов сертификатов летом стали для владельцев онлайн-активов практически форс-мажором: риск потери защищенного соединения практически никем не воспринимался как значимый и острый. «Руцентр» тут действовал сразу в нескольких направлениях. Мы прежде всего в максимально короткий срок уведомляли владельцев сертификатов о предстоящем отзыве, вели переговоры с удостоверяющими центрами в попытке убедить их пересмотреть решение и выпускали сертификаты ТЦИ для пострадавших компаний за свой счет. После первых волн мы уже перешил на плановую работу с компаниями, чтобы у всех был подготовленный заранее план действий», — сказал Георгий Казаров, руководитель отдела доменов «Руцентра».

Эксперты ТЦИ подсветили и другой риск, связанный с отзывом сертификата: публичность списка отзывов. Зачастую по самому доменному имени можно понять, какой тип системы или среды на нем размещен. В таком случае киберпреступники могут получить наводку и выбрать цель для атаки просто ориентируясь на домены вида «критическая-система.бренд.ru».

«На старте кампании по отзывам сертификатов мы в ТЦИ запустили мониторинг отзывов и разработали дашборд, чтобы иметь возможность видеть общую картину изменений. Эти инструменты помогли не одной компании оперативно среагировать и нивелировать риски. Анализ статистики показывает, что TLS-периметр российского бизнеса — это десятки юрисдикций, 59 доменных зон, а уход за пределы Рунета — не панацея, 14% отзывов произошли вне национальной доменной зоны. России крайне важно развивать PKI, признаваемый на глобальном уровне, чтобы быть уверенными в устойчивости своих систем, а не рассчитывать на чью-то добрую волю. Доверие к TLS-сертификатам Центра сертификации ТЦИ, которое уже есть в российских ОС и браузерах, — важный шаг на этом пути», — сказал Алексей Рогдев, генеральный директор ТЦИ.

«Руцентр» и ТЦИ рекомендуют российским компаниям провести полный аудит и составить карту защищенности доменов. Особое внимание следует уделить wildcard-сертификатам, поскольку один отзыв несет комплексный урон, и учитывать общий тренд на сокращение сроков действия сертификатов. Для критических систем в компании советуют рассмотреть замену адресов, чтобы по названию нельзя было понять наполнение, а также выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры. Российский сертификат от ТЦИ компании могут заказать в «Руцентре».