Российская компания Soft-logic запустила киоски самообслуживания Burger King в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане

Киоски самообслуживания на базе российского программного обеспечения Smartix, разработанного компанией Soft-logic, начали работу в ресторанах Burger King в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Об этом CNews сообщили представители компании Arbus.

Ключевая особенность проекта — интеграция российского программного обеспечения с Oracle Simphony Cloud, международной облачной POS-платформой для управления ресторанными операциями. Это решение позволяет использовать Smartix для организации гостевого самообслуживания в рамках существующей технологической инфраструктуры ресторанной сети.

Проект демонстрирует возможности российских разработок на международном рынке и подтверждает востребованность решений, способных интегрироваться с зарубежными корпоративными BT-системами.

Российская разработка в международной ИT-инфраструктуре

Smartix обеспечивает полный цикл работы киосков самообслуживания: от выбора блюд и формирования заказа до его оплаты. Обмен данными с Oracle Simphony Cloud позволяет встроить киоски в действующую систему управления рестораном без необходимости заменять существующую POS-платформу.

Для крупных ресторанных сетей принципиальное значение имеют надежность технологической инфраструктуры, централизованное управление оборудованием и возможность масштабирования решений на разные рынки.

Smartix предоставляет единую административную среду для управления парком киосков. С ее помощью можно контролировать состояние устройств, отслеживать заказы и платежи, централизованно обновлять программное обеспечение и получать информацию о работе оборудования.

Таким образом, рестораны получают специализированный инструмент для организации самообслуживания, сохраняя привычную архитектуру управления бизнес-процессами.

Новый подход к самообслуживанию

Параллельно с развитием международных проектов Soft-logic продолжает совершенствовать Smartix. В новой версии программного обеспечения компания представила полностью переработанный визуальный интерфейс.

Особое внимание уделено пользовательскому опыту и презентации меню. В обновленном интерфейсе используются анимации блюд и напитков, более выразительная подача фотографий и усовершенствованная логика взаимодействия с киоском.

Визуальная составляющая — не просто вопрос эстетики. Она помогает привлечь внимание гостя к позициям меню, нагляднее представить блюда и напитки и сделать процесс выбора более увлекательным. В ходе работы над проектом команда обратила внимание на то, что анимированные изображения привлекают внимание гостей сильнее, чем статичные фотографии.

«Для нас этот проект — важный пример того, как российские технологические решения могут успешно интегрироваться в международную BT-инфраструктуру крупных ресторанных сетей. Для таких проектов особенно важны стабильность работы, возможность централизованного управления и оперативного масштабирования. Smartix позволяет не только организовать удобное самообслуживание, но и эффективно управлять всей инфраструктурой киосков. В частности, можно оперативно обновлять меню и другой контент на устройствах, контролировать их состояние и отслеживать системные события. Мониторинг и журнал системных событий помогают своевременно выявлять неисправности, анализировать причины возникающих проблем и поддерживать стабильную работу системы.

Мы видим большой потенциал в развитии таких технологий. Киоски самообслуживания становятся не просто дополнительным каналом оформления заказов, а важным элементом цифровой инфраструктуры ресторана и современного клиентского опыта», — сказала Ксения Русакова, руководитель направления Self-service компании Arbus.