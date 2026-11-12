«Росэлторг.Бизнес» запустил новый интерфейс создания закупок

На «Росэлторг.Бизнес» стало проще подготовить закупку к публикации. Основные параметры теперь заполняются на одной странице, а в начале работы заказчик может выбрать подходящий формат — для простой или комплексной процедуры. Обновление сокращает время подготовки закупки и упрощает заполнение формы. Об этом CNews сообщили представители «Росэлторг».

Для процедур с небольшим количеством позиций предусмотрена «Экспресс-закупка», а для комплексных закупок, требующих дополнительных настроек, — «Расширенная закупка». Заказчик может определить, будут ли позиции объединены в лоты или закупка пройдет по каждой из них отдельно. Разобраться в различиях и выбрать подходящий вариант помогут встроенные подсказки.

В новой форме пользователь сразу видит структуру процедуры и последовательно указывает ее условия — от состава закупки и сроков до места поставки и порядка оплаты. При этом форма показывает прогресс заполнения и подсказывает, какие обязательные сведения еще нужно внести перед публикацией. Для выбора сроков проведения процедуры предусмотрены готовые варианты.

Обновленный интерфейс позволяет пользователям по-прежнему работать с ранее созданными шаблонами и добавлять новые для следующих процедур. Если подготовку потребуется прервать, можно сохранить черновик и вернуться к нему позднее.

«Сегодня от цифровых сервисов все чаще ждут, что для работы с ними не потребуется долгое обучение. В закупках это тоже актуально: даже новичку должно быть понятно, с чего начать и как подготовить процедуру к публикации. Чем меньше времени заказчик тратит на освоение интерфейса и рутинные операции, тем больше внимания он может уделить условиям закупки и требованиям к поставщикам — тому, от чего зависит результат», — отметил Владимир Кириленко, заместитель генерального директора «Росэлторг».

Для проведения комплексных закупок предусмотрены расширенные возможности настройки: оценка предложений по ценовым и неценовым критериям, приглашение поставщиков, проведение дополнительных этапов и управление доступом. Это позволит заказчикам гибко настраивать закупки с учетом их специфики и требований.