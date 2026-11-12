Решение ALD Pro подтвердило статус лидера в рейтинге служб каталога CNews 2026

Служба каталога ALD Pro разработки «Группы Астра» заняла первое место в актуализированном рейтинге решений, подготовленном аналитиками CNewsMarket, набрав 814 баллов. Второй год подряд продукт подтверждает свой статус лидера рынка и надежного фундамента для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

Аналитики оценивали отечественные программные продукты по балльной системе, которая включает четыре блока: функциональность, возможности интеграции, кибербезопасность и уровень технической поддержки. Продукт ALD Pro показал высокие результаты по всем направлениям — во многом благодаря выбору технологического стека и нативной интеграции с операционными системами на базе Linux, и в первую очередь самой популярной ОС Astra Linux.

Эксперты CNewsMarket выделили технологические особенности ALD Pro, важные для крупных корпоративных заказчиков со смешанной инфраструктурой. В частности, они отметили поддержку полноценных двусторонних доверительных отношений с Microsoft Active Directory – она позволяет переводить пользователей на новую систему поэтапно, с минимизацией рисков для бизнеса. Нагрузочные испытания подтвердили устойчивую работу платформы в масштабах крупного предприятия: система способна обслуживать более 30 миллионов объектов каталога и 400 контроллеров домена. Для интеграции со смежными продуктами и внешними ИБ-системами классов PKI, SIEM, PAM, DLP и IDM в ALD Pro предусмотрено более 40 готовых коннекторов, а уровень защищенности платформы подтвержден сертификатом ФСТЭК России № 4830.

Сегодня служба каталога перестает быть просто техническим справочником и становится центральным компонентом управления цифровыми идентичностями и корпоративной безопасностью предприятия. Для крупного бизнеса важна не просто замена отдельного продукта, а возможность обеспечить весь контур базовой инфраструктуры – от операционной системы до службы каталога. Поэтому в ALD Pro сделан акцент на поддержке гибридных сценариев: двусторонние доверительные отношения и модуль синхронизации с Active Directory позволяют заказчикам переводить пользователей поэтапно, без остановки бизнес-процессов. При этом в платформу заложена функциональность, которая выходит за рамки привычных возможностей открытых решений, – например, гранулярные политики безопасности с привязкой профилей сотрудников к конкретным рабочим местам и готовая интеграция с ИБ-контуром.

«Первое место в рейтинге CNews второй год подряд подтверждает, что ALD Pro развивается в правильном направлении и отвечает требованиям крупнейших российских заказчиков. Сегодня бизнесу нужна не просто замена Microsoft Active Directory, а полноценная инфраструктура, в которой операционная система, служба каталога и средства безопасности работают как единое целое. Именно такую платформу мы развиваем в «Группе Астра». При этом мы понимаем, что переход на отечественные решения невозможно провести одномоментно, поэтому уделяем особое внимание совместимости с существующей инфраструктурой и инструментам поэтапной миграции. Наша задача – дать заказчикам не просто российский аналог, а технологически зрелое решение, с которым можно уверенно развивать свою ИТ-инфраструктуру», – отметил Алексей Фоменко, директор по серверным решениям «Группы Астра».

Рыночные тренды 2026 г. показывают, что российские компании массово переходят к гибридным ландшафтам, в которых Windows и Linux вынуждены существовать совместно в течение переходного периода. На этом фоне аналитики CNewsMarket отдельно предостерегли ИТ-директоров на ограничения решений на Samba AD которые при масштабировании могут приводить к ресинхронизации объектов каталога. Внедрение промышленной платформы уровня ALD Pro помогает ИТ-службам снизить эти риски за счет автоматизированных инструментов миграции и выверенных сценариев перехода.