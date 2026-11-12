Qlever Solutions и Insight от Goodt расширяют сотрудничество в области анализа данных

Российский ИТ-интегратор Qlever Solutions и вендор Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) заключили соглашение о партнерстве для совместного продвижения продуктов экосистемы Insight. В рамках сотрудничества Qlever Solutions будет предоставлять корпоративным заказчикам лицензии на Insight Discovery и Insight 360 и полный спектр услуг по внедрению: от интеграции с источниками и корпоративными хранилищами данных (DWH) до технической поддержки и сопровождения. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Компании намерены объединить экспертизу для продвижения российских BI-инструментов, которые помогают обрабатывать большие объемы информации, повышать эффективность бизнес-процессов и поддерживать конкурентоспособность организаций. Для Qlever Solutions партнерство расширяет технологические возможности при реализации проектов корпоративной аналитики. Выбор решения зависит от задач бизнеса, требований к отчетности, особенностей ИТ-инфраструктуры и источников данных заказчика. Продукты Insight дополнят портфель BI-платформ, которые интегратор будет рассматривать при проектировании аналитических систем.

Экосистема Insight предназначена для работы с данными, создания многофункциональных цифровых порталов и бизнес-приложений с интегрированными цифровыми рабочими местами. Она уже включает в себя набор готовых инструментов, продуктов и шаблонов, которые разрешают конструировать высокопроизводительные корпоративные решения со встроенной аналитикой, а искусственный интеллект (ИИ) интегрирован во все пользовательские сценарии. Продуктами экосистемы являются решение для self-service аналитики Insight Discovery и enterprise-платформа управления на основе данных Insight 360. Insight входит в Единый реестр российского программного обеспечения и может поддерживать десятки тысяч пользователей, соответствует самым жестким стандартам безопасности и работает в облаке, on-premise и закрытом контуре.

Дмитрий Киселев, генеральный директор Qlever Solutions: «При выборе BI-платформы важно учитывать не только возможности продукта, но и то, насколько он соответствует задачам бизнеса и существующей ИТ-инфраструктуре. Партнерство с Goodt расширяет выбор решений, которые мы можем предложить заказчикам. Наша задача – помочь подобрать подходящую технологию и обеспечить ее эффективное использование: от внедрения до дальнейшего сопровождения».

Константин Саратцев, директор направления Insight компании Goodt: «В развитии Insight мы сделали акцент на ИИ. Сегодня каждый сотрудник использует свой сервис, что увеличивает риски утечки данных и расходы компании, т.к. одну задачу могут решать параллельно несколько человек. Insight нивелирует эти риски: он собирает весь разрозненный ИИ в одно пространство и создает профессиональную среду для работы. Еще одна особенность продукта — возможность ИИ-агентов обращаться сразу к нескольким корпоративным источникам данных, а не только к одному датасету. Для успешного внедрения BI важны как возможности платформы, так и опыт команды, которая помогает адаптировать продукт к потребностям заказчика. Qlever Solutions обладает широкой экспертизой в области бизнес-аналитики, интеграции данных и корпоративных хранилищ. Мы рассчитываем, что объединение компетенций позволит предлагать корпоративным клиентам удобное решение с учетом их задач и особенностей ИТ-инфраструктуры».