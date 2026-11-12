«Пилар» на юге увеличил число клиентов в телеком-сегменте на 15%

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, продолжает развивать башенную инфраструктуру в южных регионах России. По итогам трех кварталов 2026 г. количество размещений на антенно-мачтовых сооружениях компании увеличилось на 15% год к году. В 2025 г. инвестиции в строительство на юге составили более 700 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Т2.

«Пилар» фиксирует устойчивый спрос на собственную башенную инфраструктуру со стороны коммерческих клиентов в южных регионах России. За три квартала 2026 г. количество новых размещений в этом кластере увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наибольший прирост обеспечили клиенты из сферы телекоммуникаций.

Более 60% размещений в 2026 г. зафиксировано в Краснодарском крае и Республике Адыгее, еще по 14% – в Ставропольском крае и Ростовской области. Динамика роста новых контрактов подтверждает востребованность модели совместного использования инфраструктуры, которая позволяет операторам расширять покрытие сети без строительства собственных АМС.

В южных регионах России «Пилар» эксплуатирует более 4,5 тыс. антенно-мачтовых сооружений. На этих объектах партнеры могут размещать телекоммуникационное оборудование, включая передатчики цифрового эфирного телевидения, антенные системы для различных сервисов, системы мониторинга эфира, оборудование спутникового приема и передачи контента. Разнообразие форматов позволяет подбирать технические решения с учетом географических особенностей территорий, плотности застройки и задач клиентов.

Высокие темпы развития «Пилар» обеспечивает за счет собственных профессиональных бригад строительно-монтажного управления: они отвечают за комплексный монтаж на классических наземных мачтах, крышах зданий и indoor-объектах. На территории макрорегиона «Юг» T2 работают 10 таких бригад.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»: «Рост числа новых размещений на наших объектах – показатель того, что рынок все активнее воспринимает башенную инфраструктуру как ресурс, который можно использовать совместно, снижая тем самым собственные затраты. Мы видим потенциал дальнейшего развития этого направления и последовательно готовим инфраструктуру к новым подключениям. Важно, что за ростом партнерской базы стоит не только расширение географии присутствия, но и готовность компании обеспечивать разные потребности клиентов – от выбора подходящей площадки до технической реализации проекта. Так мы помогаем компаниям не только решать текущие инфраструктурные задачи, но и создавать основу для долгосрочного развития».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «При развитии сети оператору важно не просто увеличивать количество базовых станций, а находить оптимальный баланс между территориальным охватом, качеством и эффективностью инвестиций. Партнерство с “Пилар” расширяет возможности развития: мы можем выбирать готовые площадки с учетом радиопланирования, особенностей рельефа, плотности застройки и прогнозируемой нагрузки на сеть. Это позволяет точнее определять приоритеты строительства и более рационально распределять ресурсы для эффективной реализации проектов».