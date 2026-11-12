Партнерство SimpleOne и «Шексна-Автоматизация» повысит информационную безопасность клиентов интегратора

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор в области информационной безопасности «Шексна-Автоматизация» заключили соглашение о партнерстве. «Шексна-Автоматизация» будет внедрять у своих заказчиков SimpleOne ITAM для учета и управления ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Решение поможет компаниям получить полную картину используемого оборудования и программного обеспечения, что важно для обеспечения информационной безопасности. Партнерство также охватит решения SimpleOne ITSM, ESM и HRMS.

«Шексна-Автоматизация» имеет большой опыт внедрения и сопровождения решений для информационной безопасности, включая системы защиты от утечек данных, мониторинга событий безопасности и защиты от кибератак. При этом эффективная защита корпоративной инфраструктуры требует полного учета используемого программного обеспечения и оборудования. Для решения этой задачи интегратор дополнит свой портфель системой управления ИТ-активами SimpleOne ITAM (IT Asset Management).

SimpleOne ITAM автоматизирует учет и управление ИТ-активами на протяжении всего их жизненного цикла. Система помогает компаниям получать актуальные сведения об используемом оборудовании и программном обеспечении, контролировать их состояние и выявлять неучтенные активы, которые могут создавать дополнительные риски информационной безопасности. «Шексна-Автоматизация» будет предлагать SimpleOne ITAM в том числе заказчикам, которым ранее поставляла SAM-системы для управления программными активами.

В портфель интегратора также войдет ESM-платформа SimpleOne (Enterprise Service Management, управление корпоративными услугами). На платформе ИТ-служба, HR, бухгалтерия, юристы и административно-хозяйственный отдел смогут принимать обращения сотрудников через единый портал и обрабатывать их в установленные сроки. Централизация обращений позволит сократить использование разрозненных каналов коммуникации, снизить риск потери информации и сделать обработку корпоративных запросов более контролируемой.

Еще одним направлением сотрудничества станет внедрение SimpleOne HRMS (система управления человеческими ресурсами). Решение объединяет ключевые HR-процессы в единой цифровой среде и помогает упорядочить работу с кадровыми данными и обращениями сотрудников. Централизованное управление HR-процессами позволит сократить передачу информации между разрозненными системами и упростить контроль за ее обработкой.

Кроме того, «Шексна-Автоматизация» будет предлагать заказчикам SimpleOne ITSM для управления ИТ-услугами. Система помогает регистрировать и обрабатывать ИТ-инциденты, контролировать их устранение и отслеживать изменения в ИТ-инфраструктуре. Это повышает прозрачность процессов ИТ-поддержки, от которых в том числе зависит безопасность корпоративных систем.

«Защита данных начинается с понимания того, какое оборудование и программное обеспечение используется в компании. Без полного учета ИТ-активов сложно выявлять потенциальные угрозы и контролировать состояние инфраструктуры. «Шексна-Автоматизация» строит такую защиту вместе с нами: к опыту в информационной безопасности добавляется SimpleOne ITAM, и защита опирается на актуальные данные об ИТ-активах компании», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Для нас сотрудничество с SimpleOne — это возможность помогать делать бизнес нашего клиента более структурированным, управляемым и эффективным и вместе с ним идти к новым вершинам и достижениям», — сказал Александр Судницын, генеральный директор компании «Шексна-Автоматизация».